La XV Feria de Artesanía de Lorenzana (León) se celebra este domingo para mantener vivas memoria e identidad de la zona

El vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller, y la alcaldesa de Cuadros, María Teresa Fernández, en la presentación de la XV Feria de Artesanía. - EUROPA PRESS

LEÓN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuadros (León) celebrará este domingo la XV Feria de Artesanía de Lorenzana 'Jaime Díez Fernández' con el objetivo de mantener vivas la memoria e identidad de las tradiciones de la zona y preservar su legado.

Así, Lorenzana se convertirá un año más en punto de encuentro entre generaciones en torno a un espacio donde aprender, compartir y reconocer el valor de aquello que identifica como pueblo a sus habitantes a través de talleres infantiles, juegos tradicionales, paella popular, música y demostraciones artesanales en directo.

La Feria tendrá lugar en el parque de la iglesia y comenzará a las 11.00 con talleres infantiles hasta las 13.30 horas. Entre las 12.00 y las 14.00 horas habrá 22 juegos gigantes tradicionales de madera y a las 14.30 horas será la paella popular. Por la tarde volverán a celebrarse los talleres infantiles y tradicionales y la jornada concluirá en torno a las 21.00 horas, tras la actuación musical del grupo Plaza Mayor que dará comienzo a las 19.30 horas.

Además, durante todo el día tendrán lugar demostraciones en directo y talleres demostrativos de oficios artesanales como cestería, esparto, piedra e hilado de lana y tejidos en telar.

La Feria de Artesanía ha sido presentada este viernes en la Diputación de León por el vicepresidente de la Institución provincial, Roberto Aller, y la alcaldesa de Cuadros, María Teresa Fernández.

94 EXPOSITORES

La regidora ha explicado que en la presente edición la Feria contará con 94 expositores, que serán los "auténticos protagonistas" del evento. Además, ha destacado la importancia de la artesanía, que se sostiene con "tiempo, reconocimiento, dedicación y trabajo bien hecho".

Al mismo tiempo, ha expresado la necesidad de preservar los oficios, ponerlos en valor y transmitirlos a las nuevas generaciones. Así, la Feria unirá oficios y gastronomía para convertir a Lorenzana durante la jornada en "cuna" de la artesanía de la provincia. "Nuestras tradiciones no deben quedarse únicamente en el recuerdo; una tradición no se conserva guardándola en una vitrina, sino compartiéndola, enseñándola y practicándola", ha concluido.

Por su parte, Roberto Aller ha incidido en que este evento se ha consolidado tras 15 años como una "referencia absoluta" en el sector artesanal, "vital" para los pueblos leoneses y ha puesto de manifiesto la importancia de apostar por el comercio de proximidad y el consumo responsable.

"UN FUTURO LLENO DE VIDA"

Promover la artesanía es, ha continuado, un acto en defensa de la identidad y el hecho de conservar estas tradiciones se constituye como un pilar básico del acervo leonés. "Es el hilo que nos conecta con nuestros antepasados y la garantía de que nuestros pueblos siguen teniendo un futuro lleno de vida", ha subrayado.

Finalmente, ha recalcado la importancia del sector agroalimentario para la provincia y, al igual que la alcaldesa, ha invitado a toda la población a participar en la Feria este domingo.