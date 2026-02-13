La XVI Copa Diputación de León de Carreras Populares se desarrollará entre marzo y noviembre con 23 pruebas

La diputada de Deportes de León, Patricia Martínez (centro), en la presentación de la XVI Copa Diputación de Carreras Populares. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La XVI Copa Diputación de León de Carreras Populares se celebrará entre los meses de marzo y noviembre y reunirá un total de 23 pruebas en tres modalidades diferentes: Montaña, Urbana y BTT.

La diputada de Deportes, Patricia Martínez, ha explicado que el objetivo de la Institución provincial es la promoción del deporte popular y de la actividad física, así como la dinamización de los municipios.

Durante la presentación de la iniciativa, Martínez ha subrayado que en estos momentos se encuentra abierto ya el plazo para la inscripción por equipos, que concluirá el 20 de febrero y ha apuntado que este viernes arranca el periodo habilitado para la inscripción de deportistas que quieran participar en la competición a título individual.

Las primeras pruebas, la 'XV 10Km. de La Virgen' y la 'X Legua de Villamandos', tendrán lugar en el mes de marzo, mientras que en noviembre se cerrarán con el 'VIII Cross de Sariegos' y el 'VII Trail Peña del Asno' de La Robla. La modalidad urbana estará integrada por un total de 13 carreras, la BTT por seis y la modalidad de Montaña por cuatro, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Además, son 20 las localidades que acogerán al menos una de las pruebas que componen el calendario de esta edición: La Virgen del Camino, Almanza, Villamandos, Sahagún, La Robla, Santa María del Páramo, Brazuelo, Gordoncillo, Benavides de Órbigo, Villaquilambre, Sariegos, Santa Colomba de Somoza, Camponaraya, Villablino, Pobladura de las Regueras, Navatejera, Valdepiélago, Tremor de Arriba, Astorga y Besande.

La diputada de Deportes de la Institución provincial ha estado acompañada en la presentación por Jesús Linares, miembro del comité organizador de la Copa y capitán del equipo campeón del año pasado en modalidad urbana, el Club Atletismo León; José Manuel Suárez, miembro del comité organizador de la Copa y organizador de La Reina Trail; Verónica Robla, campeona femenina de la modalidad urbana de la pasada edición y por Iván Cuesta, gestor del programa.

En la pasada edición participaron en esta iniciativa 365 corredores y 19 equipos y la clausura y entrega de premios tuvo lugar el 28 de noviembre en el centro cívico Magdalena Segurado de Santa María del Páramo.