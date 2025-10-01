El XVIII Curso de Actualidad Científica y Cultural de la ULE comenzará el 21 de octubre centrado en los retos globales

Archivo - La ULE abre un ciclo sobre la IA en el que se propone afrontar los desafíos éticos de manera positiva para la sociedad - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales (FCBA) de la Universidad de León (ULE), con el apoyo de la Fundación Carolina Rodríguez, ha organizado el XVIII Curso de Actualidad Científica y Cultural, que se celebrará entre los días 21 de octubre y 1 de diciembre con un programa abierto a toda la sociedad que se centrará en los retos globales.

A lo largo de dos meses doce especialistas de reconocido prestigio en distintos ámbitos (biología, derecho, veterinaria, filosofía, humanidades o ciencias sociales) abordarán cuestiones de actualidad como el cambio climático, la salud pública, la seguridad alimentaria, las migraciones, la crisis de sostenibilidad o los desafíos tecnológicos y jurídicos internacionales.

Entre los participantes figuran investigadores y divulgadores de referencia, que impartirán sus conferencias en el Aula Magna de la FCBA, en el Campus de Vegazana de la ULE, en horario de 19.30 a 21.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

Las doce ponencias que integran el ciclo son 'Armamento letal autónomo', a cargo de Roser Martínez Quirante, experta en ética de la Inteligencia Artificial (IA); 'El reto global del cambio climático desde las humanidades', que conducirá José Manuel Marrero Henríquez, profesor de literatura y ecocrítica y 'Virología y salud pública', de la mano de Elisa Pérez Ramírez, del Centro de Investigación en Sanidad Animal - INIA CESID.

Igualmente, Antonio Turiel, representante del Instituto de ciencias del Mar del CSIC, abordará 'La crisis de sostenibilidad del siglo XXI'; Miguel Mulet Salot, especialista en bioquímica y biotecnología se centrará en 'Agricultura, transgénicos y salud alimentaria' y el microbiólogo y divulgador científico Ignacio López Goñi conducirá la ponencia 'One health en el contexto de la salud global'.

Otras de las conferencias serán 'Los retos del envejecimiento y su impacto en la salud', a cargo de Alejandro Reyero Huerga, experto en tecnología biomédica; 'Producción, consumo de carne y huella ecológica', con Javier Giráldez, del Instituto de Ganadería de Montaña o 'Situación de nuestros primos evolutivos y necesidad del enfoque holístico en conservación', de la mano de Federico Bogdanowicz, director ejecutivo del Instituto Jane Goodall España-Senegal.

El ciclo se completará con las charlas 'Retos globales desde la perspectiva jurídica internacional', con el catedrático de Derecho Internacional Privado Andrés Rodríguez Benet; 'El reto global de las migraciones desde una perspectiva humanística', con la poeta y profesora María Ángeles Pérez López y 'Los retos geográficos locales', con Jorge Olcina Cantos, experto en climatología y riesgos naturales.

Los asistentes que estén interesados en obtener el reconocimiento académico de un crédito ECTS deberán formalizar su matrícula en la web de extensión universitaria de la ULE. El precio de la inscripción es de 10 euros, cantidad que se reduce a cinco para estudiantes de la Universidad de León.