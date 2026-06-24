El XVIII Festival de Música y Artes de Calle de El Espinar (Segovia) ofrecerá más de 30 actividades este fin de semana

Presentación de Femuka. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XVIII edición del Festival Internacional de Música y Artes de Calle 'Femuka' de El Espinar (Segovia) ofrecerá del 26 al 28 de junio más de 30 propuestas, entre actuaciones musicales, talleres infantiles, juegos o puestos de comida.

El evento, que ha cumplido ya dos décadas, ha sido presentado por el diputado de Turismo y alcalde espinariego, Javier Figueredo, quien ha subrayado que el programa busca "una experiencia global para los asistentes".

El núcleo de La Estación de El Espinar se convierte, una vez más, en sede de esta cita que en el plano musical incluye a los andaluces de Gata Brass Band, a los madrileños Epi & Brass y a los catalanes Brinkadeira, mientras que la representación castellano y leonesa corresponde a la banda local El Puntillo Canalla.

Por su parte, el público infantil contará con la actuación de Titirisolfa Show, con DJ Rorro.

Más allá de la música, Femuka incluye numerosas actividades paralelas, entre ellas un juego de rol diseñado específicamente para la ocasión por la Asociación Azahar, así como el nombramiento de la directora de Titirimundi, Marian Palma, como Musicallejera 2026.

Además, el festival mantiene una línea solidaria, ya que financia la actividad de las tejedoras que contribuyen a su decoración. En este sentido, se ha instalado un expositor para la venta de manualidades en lana, cuyos fondos irán a la iniciativa Tejiendo la Navidad.

Asimismo, se ha habilitado un espacio exclusivo para Cruz Roja, desde el que esta entidad distribuirá su información.

Tanto Figueredo como la concejala de Cultura, Turismo y Educación del Ayuntamiento de El Espinar, Esther Barreno, han remarcado en la presentación el dinamismo que el evento imprime al municipio, con actividades gratuitas y dirigidas a todas las edades, con el objetivo de promover un "lugar de encuentro" y de "compromiso social".