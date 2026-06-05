La XXI Feria de Artesanía Artelago de Laguna de Duero (Valladolid) reúne este fin de semana a 24 talleres y productores

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XXI Feria de Artesanía Artelago de Laguna de Duero, organizada por el Ayuntamiento del municipio vallisoletano con la colaboración de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), reunirá este sábado 6 y domingo 7 de junio a 24 talleres y productores en el Entorno del Lago, en un formato de venta directa y encuentro con el público.

Artelago coincidirá en espacio y fechas con el Festival de Folklore Son de Aquí, que alcanza este año su XXII edición. Ambas propuestas forman parte del calendario cultural de Laguna de Duero y convierten el Entorno del Lago en "punto de encuentro para la artesanía, la música de raíz y la participación ciudadana", según ha señalado el Consistorio de la localidad.

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 6 de junio a las 12.00 horas y, durante todo el fin de semana, el público podrá recorrer los puestos, conocer el trabajo de los profesionales participantes y adquirir piezas y productos directamente a sus creadores.

La feria contará con talleres de oficios artesanos y alimentación, con propuestas de textil, marroquinería, muñequería, cestería, madera, talla en madera, bisutería en arcilla polimérica, joyería, cuidados personales, velas y arreglos florales, cerería, moda infantil, decoración textil, repostería, helados, cerveza artesana, quesos, ajos naturales y derivados, frutos secos garrapiñados, obleas y barquillos.

Entre los participantes habrá talleres y productores procedentes de Laguna de Duero, Valladolid, Tordesillas, Baracaldo, Cascante, Fuentesaúco, Palencia, Coca, Salamanca, Madrid, La Bóveda de Toro, Velillas del Duque, Villanubla y Arrabal de Portillo, entre otros lugares.

Artelago incorporará además ocho talleres participativos, cuatro cada día, que permitirán al público acercarse de forma directa a distintos oficios, unas actividades que se celebrarán en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

El sábado 6 de junio participarán Alberto Sobrino, Raíces del Cerrato, Pedro Segueros y Cerámica Creativa Laura Castrillo, mientras que el domingo 7 de junio estarán presentes Colágenos, Grabados Javier Esteban, Donde la Lana Sueña y Obre.

La edición de este año mantendrá también el concurso de 'Pieza Única', en el que un jurado seleccionará la mejor obra presentada por los artesanos participantes, la cual pasará a formar parte del Ayuntamiento de Laguna de Duero y el artesano reconocido recibirá un premio de 300 euros.

Asimismo, el programa contará con atracciones infantiles en el entorno de la feria, entre ellas un carrusel de ocas de madera, un hinchable del castillo de Merlín, camas elásticas y barredora, reforzando el carácter familiar de la cita.

El domingo, a las 18.30 horas, se celebrará además el reconocimiento 'Manos que cuentan', que este año recaerá en Jesús Orta por su trayectoria en la elaboración de piezas en madera de olivo con la empresa familiar Hermanos Orta y por su presencia continuada en Artelago desde sus primeras ediciones.

En el mismo acto se concederá la Bigornia de Bronce a la Asociación de Música Tradicional Tierra de Pinares, por su labor de difusión de la dulzaina, la percusión tradicional y la música de raíz en Castilla y León.

La feria abrirá el sábado 6 y el domingo 7 en horario de 12.00 a 14.30 horas y de 17.30 a 22.00 horas, y su ubicación, en el Entorno del Lago de Laguna de Duero, busca favorecer "el recorrido peatonal y la integración de la muestra en la actividad social y cultural del municipio" durante el fin de semana.