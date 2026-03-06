El XXIV ciclo Voces de Pasión anticipa la Semana Santa en Valladolid con 11 citas musicales

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura (FMC) de Valladolid anticipa la Semana Santa con una nueva edición de Voces de Pasión, programa que este año ofrecerá 11 actuaciones musicales, todas de entrada libre hasta completar el aforo, desde el viernes 13 de marzo y hasta el próximo día 28, Sábado de Pasión.

En esta ocasión, el programa llevará la música coral, de cámara o de órgano, a seis templos de la ciudad: la Catedral y las iglesias de San Felipe Neri, San Pablo, el Santísimo Salvador, la iglesia de Santiago Apóstol y de San Agustín - Agustinos Filipinos. Se suma también al ciclo la Sala de Exposiciones de la Pasión.

El ciclo, que el año pasado amplió su presencia a siete sedes, el mayor número de espacios en su historia, repite en su XXIV edición la cifra de localizaciones.

PROGRAMACIÓN

Voces de Pasión 2026 comienza el viernes 13 de marzo (20.30 horas) con el Coro de la Universidad de Valladolid y 'Handmade', programa articulado en torno a partituras de Caroline Shaw y otros autores del siglo XX que la formación interpretará en la iglesia de san Felipe Neri.

Un día después, el sábado 14 de marzo (20.30 horas), el ciclo se trasladará a la Catedral con los organistas Naji Hakim - Premio André Caplet de la Académie des Beaux-Arts y Primer Permio del Concurso de Composición de la Catedral de Mónaco- y Marie-Bernadette Dufourcet -condecorada por el gobierno francés con la medalla de Chevalier de l'Ordre National du Mérite-. Se trata de un concierto a cuatro manos que invitará a la meditación y al agradecimiento a través de la interpretación de obras propias y de Bach, además de improvisaciones basadas en melodías gregorianas.

El primer fin de semana del ciclo concluirá el domingo día 15 (19.00 horas), en la Sala de La Pasión, con el grupo de cámara Ad Libitum, que este año conmemora el 25 aniversario de su fundación. El concierto 'Longinus', con composiciones originales de David Rivas, reinterpretará la Pasión de Cristo desde la perspectiva de un testigo directo de los acontecimientos.

Ad Libitum ofrecerá un segundo concierto, también en la sala de exposiciones, el martes 17 de marzo (20.00 horas). En esta ocasión, el programa Voces de Pasión propone una mirada cercana a la música procesional a través de un repertorio concebido para acompañar a los pasos.

La Sala de la Pasión acogerá un tercer concierto el miércoles 18 (20.00 horas) a cargo de Accademia Vocal Ensemble. El grupo vallisoletano interpretará el programa 'Per crucem ad paradisum', un recorrido sonoro por obras significativas del panorama coral decimonónico y contemporáneo que entrelaza devoción y contemplación.

Voces de Pasión se retoma el viernes 20 de marzo (20.30 horas) y se traslada a la Iglesia del Santísimo Salvador. El templo será escenario de 'Un legado de fe y música', un viaje por la historia de la música sacra, desde la polifonía renacentista a la sensibilidad contemporánea, a cargo de la Coral Valparaíso.

Al día siguiente, sábado 21 (19.00 horas), la banda y el coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid se incorporará al ciclo con la interpretación del V Concierto de Marchas Procesionales en la iglesia de san Pablo. Organizado con la colaboración de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, se articula en dos partes: una dedicada al patrimonio musical procesional de la ciudad y otra dedicada a las composiciones de José Vélez García, quien dirigirá esta sección del concierto.

La Iglesia de Santiago Apóstol se incorpora al ciclo el domingo 22 de marzo (20.30 horas) como escenario de 'Entre el claustro y el altar', cuyo repertorio, al que pondrá voz el ensemble madrileño VokalArs, supone la recuperación de un patrimonio musical del siglo XVII inédito.

En la antesala al Domingo de Ramos, Voces de Pasión ofrecerá tres conciertos como colofón al ciclo. Así, el jueves 26 de marzo (20.30 horas) la iglesia del Santísimo Salvador recibirá a la Coral Harmonía con su propuesta 'De la muerte y la vida', una invitación a transitar desde la oscuridad de la Pasión a la luz de la esperanza con composiciones de Dubra, Trotta o Morricone.

El Viernes de Dolores, 27 de marzo (20.30 horas), la iglesia de los Agustinos Filipinos acogerá el concierto 'Amarae Morti', articulado en torno a la muerte de Jesús como hilo conductor, a cargo del Coro Piccolo.

Pondrá el broche a Voces de Pasión 2026, el Sábado de Pasión, 28 de marzo (20.30 horas), la actuación de la coral navarra Barañáin Abesbatza, premiada en certámenes como el concurso de corales Antonio José de Burgos, el de adviento León, cuna del parlamentarismo, el Concurso de Villancicos de Gipuzkoa o el Gran Premio de Canto Coral.

La aplaudida formación celebrará '100 años de música coral sacra' con obras de Gabriel Fauré, Albert Alcaraz, David Azurza o Xabier Sarasola, entre otros.