La XXIX Media Maratón y 10K 'Villa del Tratado' de Tordesillas (Valladolid) espera superar los 650 participantes

Presentación de la La XXIX Media Maratón y 10K 'Villa del Tratado' de Tordesillas en la Diputación de Valladolid. - VALLADOLID

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXIX Media Maratón y 10K 'Villa del Tratado', que se celebrará en Tordesillas (Valladolid) este domingo, 11 de octubre, espera superar los 650 participantes e incluso alcanzar los 700, todo ello cuando ya ha alcanzado los 600 inscritos, una cifra con la que confirma su crecimiento.

Este aumento de participantes subraya la consolidación de una prueba que "gana peso" dentro del calendario y que volverá a disputarse sobre sus dos circuitos homologados por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), con posibilidad de obtener marcas oficiales tanto en la Media Maratón como en los 10 kilómetros.

Organizada por TordeRunning, proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Tordesillas y su Concejalía de Deportes, la prueba contará además este año con un destacado cartel de atletas de élite nacionales e internacionales, que compartirán salida con centenares de corredores populares inscritos.

Uno de los "grandes atractivos" de esta edición será la presencia de Javi Guerra, que competirá en la prueba de 10 kilómetros y se convierte en la "principal estrella internacional" de esta XXIX edición, según ha informado el Ayuntamiento, en un comunicado recogido por Europa Press, después de la presentación de la prueba en la Diputación.

El atleta segoviano cuenta con una extensa trayectoria al máximo nivel tras ser olímpico en maratón en los Juegos de Tokio 2020, múltiple internacional con la selección española y múltiple campeón de España. Llega además a Tordesillas como actual subcampeón de España de media maratón y con registros que reflejan su "enorme calidad", 2h07'27" en maratón, 1h01'21" en media maratón y 28'11" en 10K.

Guerra partirá como gran favorito a la victoria en el 10K, en una participación que eleva "notablemente" el nivel deportivo de una distancia que continúa creciendo dentro de la prueba, tal y como ha destacado el Consistorio.

La Media Maratón contará también con un nombre de "enorme prestigio" como Jesús Olmos 'Frutero', internacional con la selección española y campeón de España de Maratón en 2025. A este título suma también el Campeonato de España de 10K logrado en 2019, además de unas marcas de 29'04" en 10 kilómetros, 1h03'21" en media maratón y 2h10' en maratón.

Olmos será uno de los grandes focos de atención en los 21,097 kilómetros y partirá como principal favorito al triunfo en la Media Maratón, lo que aporta más nivel a una prueba que quiere "volver a ver registros de primer orden".

En categoría femenina, uno de los grandes nombres será nuevamente el de Lidia Campo, que regresará a Tordesillas después de haberse impuesto en la edición de 2025. La atleta burgalesa cumplirá así con su intención de regresar a una carrera donde ya dejó una "excelente imagen" el pasado año y donde volverá a partir como "gran favorita femenina" en la Media Maratón.

Campo es internacional con la selección española, actual subcampeona de España de media maratón y fue campeona de España de 10K en 2024. Sus mejores registros, 1h11'37" en media maratón y 32'20" en 10K, la sitúan entre las atletas más destacadas del panorama nacional.

Su presencia supone además un importante vínculo con la pasada edición, en la que fue una de las grandes protagonistas de una Media Maratón 'Villa del Tratado' que terminó siendo la media maratón más rápida de Castilla y León durante todo 2025.

La organización mantiene para esta edición los recorridos homologados estrenados en 2025, unos trazados diseñados para favorecer ritmos elevados y que ya demostraron su potencial desde su primera edición.

El pasado año, la Media Maratón de Tordesillas registró las mejores marcas realizadas en una prueba de esta distancia en Castilla y León, de manera que la cita se convirtió en la media maratón más rápida de la Comunidad durante 2025. En categoría masculina, Abderrahman Aferdi estableció un registro de 1h04'35", mientras que Lidia Campo consiguió la victoria femenina.

Así, con atletas de primer nivel en la línea de salida y una participación que ya supera la registrada en la edición anterior pese a que las inscripciones todavía permanecen abiertas, la organización afronta con "optimismo" una edición que volverá a combinar atletismo popular y competición de alto nivel.

Todos los corredores disfrutarán además de los servicios habituales de la prueba, con camiseta técnica conmemorativa, medalla finisher, bolsa del corredor, guardarropa, duchas, aseos, masajistas, avituallamientos, asistencia médica, entrega anticipada de dorsales y ceremonia de premios, entre otros.

La XXIX Media Maratón y 10K 'Villa del Tratado' será además la antesala de un año "especialmente significativo" para la prueba, ya que en 2027 celebrará su 30 aniversario.