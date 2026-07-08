El XXVIII Encuentro Nacional SEAT 600 reúne este fin de semana a medio centenar de vehículos en Tordesillas (Valladolid)

Se celebra el XXVIII Encuentro Nacional de SEAT 600 en Tordesillas, los días 11 y 12 de julio - AMIGOS DE LOS 600 - LA SENDA

VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Tordesillas celebra este sábado y domingo, días 11 y 12 de julio, respectivamente, el XXVIII Encuentro Nacional de SEAT 600 en el que participará medio centenar de vehículos para disfrutar de una jornada gastronómica con visitas guiadas a monumentos de interés turístico como el conocido Castillo de los Comuneros.

El presidente de la asociación cultural Amigos de los 600 - La Senda, Julián Casado Pérez, ha destacado que esta edición va a ser un "éxito" a pesar de una reducción en la participación, puesto que en la anterior edición fueron 80 los vehículos inscritos, una circunstancia que ha achacado a diferentes circunstancias, como la proliferación de otras concentraciones de este tipo.

El encuentro, organizado por la asociación la Senda 'Amigos de los 600', y que se celebra desde 1997, comenzará este sábado, 11 de julio, a las 10.00 horas con la recepción, la entrega de dorsales, fotografías y la exhibición de coches en la Plaza Mayor. El acto estará acompañado por dulces típicos de Tordesillas.

Asimismo, a 11.00 horas, la salida de los coches para dirigirse al Monasterio de la Santa Espina, en Castromonte, por VA-515 y VP-5501. A las 12.00 horas, se realizará la visita al monasterio.

La jornada continuará, a las 13.15 horas, con dirección a Castromonte para la recepción de las autoridades (VP-5004); a las 14.00 horas, salida hacia Torrelobatón (VA-515) y comida; a las 17.00 horas, la visita al castillo del municipio y regreso a Tordesilla entre las 18.30 y las 19.00 horas.

La segunda jornada, el domingo 12 de julio, que empezará a las 10.00 horas con la recepción, estacionamiento y últimas inscripciones en la Plaza Mayor; a las 10.45, la actuación de dulzaineros y la procesión de San Cristobal y que finalizará con un almuerzo con la degustación del Queso Cañarejal.

La última jornada de los aficionados a los 600, seguirá con la misa en honor a San Cristóbal en la iglesia de San Pedro, a las 12.30 horas; a la 13.15 horas, la procesión del santo sobre un 600 acompañado por dulzainero y se iniciará el desfile de vehículos por la villa.

El programa sigue a las 14.30 horas con el aparcamiento de lo coches en el parking subterráneo y comida en el restaurante los Toreros con las autoridades locales. El evento se clausurará con la entrega de recuerdos y la despedida hasta el próximo año.