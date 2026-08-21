La XXX edición de FETALE celebra las últimas dos obras de teatro este fin de semana en Castroponce (FETALE)

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las compañías Los Absurdos Teatro y Lamaraña-TNT cerrarán la trigésima edición del Festival de Teatro Alternativo de Urones (FETALE) este fin de semana después de más de tres semanas de teatro, música, circo y propuestas de creación contemporánea en distintos municipios del medio rural vallisoletano.

Las dos últimas citas tendrán lugar en el Corral de Anuncia de Urones de Castroponce (Valladolid) y la primera de ellas se celebrará este sábado, 22 de agosto, a las 22.00 horas, a cargo de la compañía Lamaraña-TNT con la obra Lope Exprés, un espectáculo de teatro musical en el que dos actrices, armadas de ingenio y muy pocos recursos, se embarcan en el reto de representar las más de 400 comedia de Lope de Vega con la inesperada colaboración de una espectadora infiltrada.

Pondrán el broche final del festival Los Absurdos Teatro con su pieza Von Lustig, 'El hombre que vendió la Torre Eiffel', el domingo 23 de agosto a las 22.00 horas, una obra inspirada en una historia real del célebre estafador Víctor Lustig que traslada al espectador al París de 1925 para reconstruir, entre el humor y la ficción una de las estafas más sorprendentes del siglo XX, la supuesta venta de la Torre Eiffel.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Corral de Anuncia (Urones de Castroponce) estarán disponibles a un precio de 6 euros para público adulto y a 4 euros para menores de 14 años.

El FETALE finaliza tras haber empezado el 1 de agosto y haber convertido espacios singulares de Urones de Castroponce, Medina de Rioseco, Mayorga, Villavicencio de los Caballeros, Valdunquillo y Castroponce de Valderaduey en puntos de encuentro artísticos.

La XXX edición de FETALE está organizada por el Ayuntamiento de Urones de Castroponce, con el patrocinio de la Diputación de Valladolid, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, Ministerio de Cultura a través del INAEM.

Además, ha contado con la colaboración de de los ayuntamientos de Valdunquillo, Mayorga, Castroponce de Valderaduey, Medina de Rioseco y Villavicencio de los Caballeros, la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, la Universidad de Valladolid y su Centro Buendía, la Fundación Caja Rural de Zamora, Coca Cola, Bodegas Gordonzello, SODEVA-Valladolid Avanza, Rubi 5 y la Asociación IV Centenario Valdunquillo 2007.