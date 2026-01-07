El XXXI Cross San Antón Ciudad de Valladolid espera reunir a 600 participantes el próximo 18 de enero

Presentación del XXXI Cross San Antón Ciudad de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La XXXI edición del Cross Popular San Antón Ciudad de Valladolid espera reunir a 600 participantes en su celebración el próximo domingo 18 de enero con un circuito de 8,2 kilómetros en el circuito del Pinar de Antequera 'Antonio Fernández Herrero', con salida y meta en las instalaciones deportivas de Renault.

La prueba comenzará a las 11.00 horas y en ella pueden participar tanto atletas populares como federados mayores de 18 años, con premios (trofeo más productos de la tierra) a los ganadores absolutos y a los tres primeros clasificados de las 18 categorías.

Todos los participantes que entren en meta recibirán una bolsa del corredor, que incluirá las pastas del Cross de San Antón elaboradas por Pastas Villaseco en Nava del Rey (Valladolid), así como bebida isotónica y agua, además de un polvorón del Toro.

También incluirá un vale para degustar las tradicionales sopas de ajo al finalizar la carrera en el Bar-Terraza Selvático, a 800 metros de las instalaciones deportivas, que ofrecerán a los participantes duchas, vestuario y aseos.

La organización de la prueba, que cuenta con un presupuesto de 6.000 euros, espera reunir a 600 atletas de Castilla y León y España, tal y como han indicado en la presentación que ha tenido lugar este jueves y en la que ha participado la concejal Mayte Martínez.

En esta edición, la salida de Cross se realizará en los pivotes que señalizan el aparcamiento número 1 o A, y la meta será en la parte de atrás de las instalaciones del Grupo Empresa Renault. Además, se ha mantenido el precio de nueve euros, desde la apertura de las inscripciones el 19 de noviembre hasta este viernes, 9 de enero. Desde el 10 de enero hasta el 16 de enero, será de doce euros.

Los interesados en participar que no quieran correr, pueden inscribir en la modalidad senderista al precio de seis euros con regalo de la bolsa de corredor en la meta en un circuito de 5 kilómetros.

También, existe la posibilidad de hacer 'plogging', recoger residuos del pinar durante la marcha. Para ello, se repartirán bolsas de basura para recoger cualquier desperdicio que los participantes vean durante el recorrido y posteriormente se hará un sorteo entre los recogedores que hayan realizado la actividad.