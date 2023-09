La XXXIV Media Maratón Ciudad de Valladolid reunirá este domingo a 2.056 corredores

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXXIV Media Maratón Ciudad de Valladolid espera reunir este domingo, 24 de septiembre, a un total de 2.056 corredores en la que supone la gran fiesta del atletismo popular.

Con la inscripción cerrada, 1.576 corredores participarán en la Media Maratón y otros 477 en la IX Legua Popular para completar los 2.053 totales, una buena noticia para los organizadores, Atletas Populares, así como para colaboradores y patrocinadores.

Será el domingo con el horario habitual de los últimos años, cuando a las 09.55 horas escucharán el pistoletazo de salida los corredores del recorrido corto y cinco minutos más tarde, a las 10.00, los que afrontarán el largo de 21 kilómetros.

En la presentación de esta mañana llevada a cabo en la Casa del Deporte, la concejal de deportes y participación ciudadana, Mayte Martínez, ha incidido en la importancia de esta competición y en el agradecimiento a los organizadores, patrocinadores y a los 150 voluntarios: "Es una prueba relevante en el calendario nacional. La conozco desde que era pequeña y no he participado porque se me hacía larga para mi especialidad".

Sin embargo, Mayte ya ha confirmado que tomará este año la salida en la prueba corta: "La legua es una manera de acercar el atletismo a todos. Competiré. Espero llegar viva", ha bromeado.

Por su parte, el presidente de Atletas Populares, José María de Vega, ha aludido a las novedades de este año en cuanto a que se ofrece un recorrido con música, drones, colorido y más sorpresas, a la vez que la Feria del corredor desde donde se suministrarán las camisetas e información a los inscritos.

En línea parecida, el secretario de esta organización, Juan Carlos Cristóbal, ha defendido que este año las camisetas tiene una simbología especial alusiva al deporte, pero también al turismo, al río, a la fiesta. "Tratamos de vender Valladolid. Una quinta parte de los inscritos son de fuera y nos gustaría una implicación de los hosteleros", ha apuntado.

Finalmente, Gerardo García Alaguero, presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, consciente de las dificultades que genera montar este tipo de pruebas "en las que la ciudad se cierra el recorrido dos horas y media", ha puesto en valor la labor del club con sus patrocinadores y del ayuntamiento y FMD "por seguir apostando y no abandonar nunca".

Tanto Atletas Populares como la propia federación ha defendido este circuito, "seña de identidad al ir por la ciudad. Sacarlo fuera perdería su atractivo", y la Media Maratón por ser "lo que el ciudadano demanda más allá de otras distancias más largas como una Maratón que ya se dio en las primeras ediciones".

RECORRIDO HABITUAL Y CAMISETA

El circuito será el tradicional, con salida en la calle Miguel Íscar y llegada en la zona deportiva de la Acera de Recoletos, un recorrido de dos vueltas de diez kilómetros y el último, el veintiuno, que rodea el Campo Grande hasta el arco de meta.

Atletas Populares pretende que Media sea, además de una gran cita deportiva, un escaparate de Valladolid y de su casco histórico, así que los corredores disfrutarán del paso por la estatua de Zorrilla, la Academia de Caballería, el Puente Colgante, la Cúpula del Milenio, San Pablo, el Teatro Calderón, la Plaza Mayor, la Acera de Recoletos, la estatua de Colón y el Campo Grande.

Además, Atletas Populares ha querido reforzar la conexión deportiva y turística de Valladolid con el diseño de una camiseta que recoge algunos de los principales emblemas de la ciudad: el color de su bandera, los cinco girones de su escudo y, cómo no, el eje de nuestro río Pisuerga.

ANIMACIÓN

La Media, punto de encuentro entre los corredores y los paseantes de Valladolid, contará con tres puntos de animación musical con una batucada en el entorno de la Cúpula del Milenio y el puente de Isabel la Católica, una charanga en la zona de San Pablo y un grupo de dulzaineros en el espacio de salida y meta de la Plaza de Zorrilla.

Una novedad que complementa la atención de las liebres con las banderolas que marcarán el ritmo de carreras, los patinadores que atenderán las necesidades de los atletas a lo largo del recorrido, los ciclistas que abrirán y cerrarán el pelotón, y los puntos de avituallamiento en los kilómetros 5, 10, 15 y 20 del circuito.

La atención a los participantes es posible gracias a la aportación y el esfuerzo de unos 150 voluntarios, el orgullo del club Atletas Populares, que durante días dedican su tiempo a colgar en los portales las hojas informativas de la Policía Municipal, a garantizar la seguridad en los cruces y vados del recorrido, a montar vallas y acarrear material, a ofrecer agua, a atender el guardarropa, a componer la bolsa del corredor y la bolsa de meta, a cubrir todas las necesidades y urgencias que rodean una actividad de estas dimensiones.

Otro motivo de satisfacción para Atletas Populares es contar un año más con la confianza de patrocinadores y colaboradores como el Ayuntamiento de Valladolid y su Fundación Municipal de Deportes, Aquavall, Laboral Kutxa, Recoletas Red Hospitalaria, Mercedes-Benz Adarsa, Mapfre, Feria de Valladolid, Intur, La 8 Valladolid, Helios, Carrefour, Gaza, Coca-Cola, Renfe, Nacex, Sonrisalud, Farmacia de Anca, Farma Runners, Clínica Atrium, Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León, Centro Veterinario Campo Grande, Viajes Azul y Mayado.

La salmantina Gema Martín y el vallisoletano Rubén Sánchez se adjudicaron con bastante solvencia y autoridad la XXXIII edición de la Media Maratón Ciudad de Valladolid que congregó a 1.600 corredores, de ellos 1.260 para correr la prueba larga, y el resto en la VIII Legua en una mañana algo fría que se fue calentándose con los ánimos y las fuerzas de los corredores.

La VIII Legua fue a parar a manos de Reyes Gutiérrez y Francisco Crespo.