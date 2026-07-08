La XXXV Feria del Ajo de Veguellina (León) consolida su crecimiento y contará con 170 expositores el 16 de julio

Presentación de la XXXV Feria Municipal Agroganadera y del Ajo de Veguellina de Órbigo en la Diputación de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Veguellina de Órbigo (León) celebrará el próximo día 16 de julio la XXXV Feria Municipal Agroganadera y del Ajo, una cita que consolida su crecimiento cada año con miles de visitantes y que contará en la presente edición con cerca de 170 expositores.

Además de estar protagonizada por el ajo, la Feria inundará las calles de la localidad de artesanía, moda, complementos y productos agroganaderos. En concreto, habrá 30 puestos dedicados al ajo, 40 de productos alimentarios y de proximidad y otros 100 de moda, complementos y artesanía.

La diputada de Desarrollo Rural, Irene González, ha acompañado este martes al alcalde de Villarejo de Órbigo, José Manuel Acebes, en la presentación de la Feria del Ajo, una gran cita de referencia para el sector y en la promoción del producto local.

Como principales novedades del evento, en esta ocasión la Feria coincidirá con la inauguración de la primera fase de la Escuela de Música y por primera vez se celebrará un pregón, que correrá a cargo del jefe del servicio territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta en León, Fidentino Reyero.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará este domingo, 12 de julio, con el teatro familiar 'Cri, cri el grillito cantor', de Ángeles Rodríguez en la Plaza de España a las 20.30 horas. Los días 13 y 14 de julio se proyectará la película 'Veguellina de Órbigo tiene historia', de Manuel Meléndez Vaz, a las 20.30 horas en la Sala Cultural Fundos y el día 15 se representará la obra 'Amor en blanco y negro', del grupo de teatro Villaregia, también a las 20.30 horas, en el Círculo Recreativo Cultural.

El jueves 16 de julio será la Feria del Ajo, que se abrirá a las 10.00 horas. A las 12.00 horas será el concurso de ristras y cestas en el puesto del Ayuntamiento y a las 13.00 horas tendrá lugar la inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela de Música.

A las 13.15 horas será el desfile de música y a las 19.30 horas, el desfile de pendones. Posteriormente, a las 20.00 horas tendrá lugar la entrega de premios y a las 23.30 horas, la verbena con la orquesta 'La Huella'. La programación concluirá el día 17 de julio con la disco móvil Sound Station a las 23.30 horas.

CELEBRACIÓN DE LA IDENTIDAD

Según ha destacado José Manuel Acebes, la Feria del Ajo es "mucho más" que una exposición o un mercado; es un escaparate del potencial agrícola y ganadero, así como un punto de encuentro entre profesionales y visitantes y, sobre todo, una celebración de la identidad de Veguellina de Órbigo.

Por su parte, el teniente de alcalde de Villarejo de Órbigo, Balbino Santos Martínez, ha señalado que el próximo día 16 la localidad volverá a convertirse en el punto de encuentro de miles de visitantes que buscan disfrutar de una feria que "ha sabido evolucionar sin perder su esencia".