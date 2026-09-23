VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXXVII Media Maratón de Valladolid supera los 4.000 inscritos y estrena categoría para personas con discapacidad en una edición que ha "batido récord sin poner a correr el crono" y que se celebrará el próximo sábado en la capital del Pisuerga.

La vetusta carrera soplará las velas de su 37 cumpleaños rodeada de más de 4.000 atletas, los que se vestirán de corto el próximo sábado a las 10.00 horas para afrontar un trazado de 21 kilómetros que dibuja la Media Maratón o los 5,5 que afrontarán los participantes de la Legua Popular, que alcanza su XII edición.

Dos vecinos ilustres de la ciudad como son Zorrilla y Colón serán testigos de excepción de la histórica prueba comandada por el Club Atletas Populares.

El segundo de ellos celebrará con los que crucen la línea de meta; el primero verá cómo 3.200 personas pondrán en marcha su cronómetro para afrontar un trazado que repite el planteamiento del pasado año: una sola vuelta que recorrerá los enclaves más bonitos y reconocibles de Valladolid; incluido el Puente Mayor y la calle Gamazo, que vuelven a pedir protagonismo tras un año sin salir en la foto.

"En 2025 fuisteis el Mejor Evento Deportivo en los Premios Valladolid Ciudad del Deporte y eso es porque cada año os superáis.

La concejala de Deportes, Mayte Martínez, ha dado a conocer los detalles de esta cita durante un acto en el que ha estado acompañada por el presidente y el secretario de Atletas Populares, José María de Vega y Juan Carlos Cristóbal, respectivamente.

De Vega ha destacado destaca la importancia de los 300 voluntarios que participan en la prueba, sin los cuales "no se podría hacer".

DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD

"Además yo creo que tener un récord es un orgullo, pero también una responsabilidad de promocionar el deporte y la ciudad", ha expresado el presidente del club que ha subrayado la inclusión de una categoría para deportistas con cualquier discapacidad.

Un programa 'piloto' que arranca este año con una veintena de corredores que quieren completar un trazado sin barreras para hacer de esta novedad un continuo en las próximas ediciones.

Juan Carlos Cristóbal ha sido el encargado de desvelar otra de las novedades de esta edición: "Este año haremos una salida escalonada por cajones según tiempos para evitar algunos pequeños atascos".

Salida en la que mandará este año el color azul, un guiño al río y a la bandera de Europa que marca tendencia esta edición con el recuerdo que da la organización a todos los corredores.

Recuerdo que también tendrán los presentes a la memoria del tristemente fallecido Doctor José María Lomo Garrote, hombre de deporte en su faceta profesional y atleta popular en su faceta personal al que los participantes le rendirán un sentido homenaje antes de que José Zorrilla sea testigo del comienzo de una carrera que es mucho más que una carrera dentro del calendario deportivo de Valladolid.