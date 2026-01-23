Zamora acoge 30 de enero y 1 de febrero el evento de videojuego de Zam Jan que se celebra en otros puntos del mundo

Presentación de la celebración del Zam Jan en Zamora. - DIP ZAMORA

ZAMORA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ifeza acogerá, entre el 30 de enero y el 1 de febrero, una nueva edición del evento de Zam Jam, una cita que se organiza de forma simultánea en otros lugares del mundo y que consiste, a grandes rasgos, en crear un videojuego desde cero, en un solo fin de semana, partiendo de un concepto que los participantes recibirán ese mismo fin de semana al llegar al recinto ferial.

Así lo ha explicado, durante la presentación del evento en rueda de prensa, una de las representantes de Zam Jam, María Álvarez, que ha aclarado que el colectivo organizador se ha constituido como asociación al tiempo que ha destacado el crecimiento de este evento tras la experiencia de la primera edición en 2025, en las dependencias de la Universidad de Salamanca.

Álvarez ha subrayado que la gente acudirá a Ifeza para "trabajar a piñón" durante un fin de semana en el que se espera que más de 50 personas, muchas de ellas estudiantes del grado de Videojuegos de Zamora o similares, se "enfrasquen en la creación de un producto lo más afinado posible".

La participación puede ser tanto individual como en grupos de hasta seis personas, según ha relatado la representante de Zam Jam.

Asimismo, Álvarez ha indicado que los elegidos como premiados tendrán la posibilidad de reunirse con empresas del sector para ofrecer su producto y ha aclarado que el jurado contará con expertos de distintos campos del mundo del videojuego.

En el apartado de la valoración del diseño de sonido estará Daniel Morales, conocido popularmente como Hermoti, actor de doblaje que conducirá también la entrega de premios del domingo, una parte abierta al público.

El evento cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Zamora, Caja Rural de Zamora y la empresa Synergyas.