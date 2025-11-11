Zamora acoge el jueves 'Más allá del amor', evento solidario y de sensibilizacion sobre la anorexia y la bulimia

Presentación del evento en Zamora para visualizar la bulimia y la anorexia. - EUROPA PRESS

ZAMORA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zamora acogerá el jueves, 14 de noviembre, a las 20.30 horas en el Teatro Ramos Carrión, el espectáculo 'Más allá del amor, un evento solidario organizado por la Asociación Zamorana contra la Anorexia y la Bulimia (AZAyB) en el que colabora la Fundación Caja Rural de Zamora. En el espectáculo participarán los integrantes de La Tijera Teatro, que pondrán sobre la mesa coreografías ideadas por la Escuela de Baile Escena de la capital.

En este evento, que se ha presentado este martes, se ofrecerá una propuesta artística para reflexionar sobre el amor, la autoestima, y la salud emocional, según han asegurado los responsables de la iniciativa durante la presentación que se ha llevado a cabo este martes.

"Es necesario sensibilizar de la importancia de la prevención y sensibilizar a la sociedad sobre los trastornos en la alimentación, que afectan a una parte importante de la población" y que son especialmente preocupantes en jóvenes y adolescentes, la presidenta de la asociación, Pasión Guzmán.

"*Estas enfermedades son problemas mentales graves que impactan a quienes los sufren y a sus familias", ha indicado.

Victoria López, psicóloga de la asociación, ha recordado que estas enfermedades "suelen vivirse en secreto y muchas veces las personas afectadas no son conscientes del daño que se están haciendo", y es por ello que "el papel de apoyo de las familias y amigos es esencial" para salir del pozo.

Por su parte, Pasión Guzmán ha recordado que la asociación trabaja actualmente con unas 25 familias.

Las entradas, que se pueden adquirir en la sede de la asociación, en las taquillas del Ramos Carrión, en el local de Synergias by Canto o en la Escuela de Baile Escena, salen a un precio de seis euros que se destinarán de forma íntegra a apoyar la labor que la AZAyB realiza desde hace más de dos décadas en la capital y en la provincia.