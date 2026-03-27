Zamora acogerá una reunión de los ministros de infancia y juventud de países iberoamericanos el 28 y 29 de abril

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez. - AYUNTAMIENTO

ZAMORA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Zamora acogerá una reunión de los ministros de infancia y juventud de los países iberoamericanos durante los días 28 y 29 de abril, un encuentro que se encuadra en las actividades previas a la cumbre y en la que se abordarán cuestiones "centrales de la agenda iberoamericana" relacionadas con este área.

Así lo ha detallado el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, después de participar en una reunión con el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

Pérez ha asegurado que las políticas para los jóvenes forman parte de la agenda política de los estados y ha enumerado una serie de cuestiones en las que se pretenden aplicar políticas de unidad, como "el control de los entornos digitales, los derechos digitales y la necesidad de hacer que el entorno online sea un lugar seguro para niños y jóvenes".

Durante el encuentro se hablará también de pobreza infantil y sobre cómo combatirla, así como de desigualdades, lucha contra la violencia y participación juvenil en las políticas públicas. "Es una demanda de nuestros jóvenes el participar en el diseño de las políticas públicas", ha reivindicado Pérez.

El secretario de Estado ha felicitado además al Ayuntamiento de Zamora por el trabajo previo desarrollado durante los últimos meses y ha indicado que las jornadas tendrán "una declaración final" en la que se expresen sus conclusiones, "importantes" en la provincia de Zamora pues una de las líneas de trabajo será la de "fijar a la población joven al territorio para frenar la despoblación".

Por su parte, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha destacado que la importancia que tendrá este evento para la ciudad "en un momento álgido para el turismo". "Esta cumbre, en la que llevamos muchos meses trabajando, va a suponer un esfuerzo importante para dar a conocer Zamora", ha explicado el primer edil zamorano.