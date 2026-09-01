Zamora acogerá este sábado el IV festival inclusivo 'Dragones Solidarios'

Presentación del festival en la sede de Caja Rural de Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zamora acogerá este sábado, 5 de septiembre, el IV festival inclusivo 'Dragones Solidarios', una cita en la que los ciudadanos podrán probar el barco dragón que habitualmente utiliza el colectivo Azayca como embarcación terapéutica.

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora, Auxi Fernández, junto a Laura Huertos, representante de Caja Rural; la presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, y el técnico Juan José Román Mangas han presentado el evento este martes en la sede de la cooperativa de crédito.

La jornada contarán con cinco barcos dragón, embarcaciones con capacidad para diez personas, para que los asistentes puedan navegar por el Duero acompañados de los expertos. La actividad se celebrará en la playa de los Pelambres de Zamora con un horario de 10.30 a 14.00 horas, y tanto niños como adultos podrán disfrutar de una jornada de piragüismo.

Román ha agradecido la participación de los clubes de Talavera de la Reina y Valladolid junto a la colaboración de entidades como la Federación de Piragüismo. El experto también ha remarcado que la actividad cuenta con la correspondiente seguridad que requiere, por lo que todos los participantes deberán navegar con chalecos salvavidas.

La actividad del Barco Dragón Inclusivo se desarrolla durante todo el año y no se limita a la celebración del festival. Las entidades que participan realizan sesiones de preparación para la competición además de otras actividades de carácter terapéutico y solidario, con el objetivo de fomentar la actividad física y la inclusión de las personas con discapacidad y dificultades de movilidad.