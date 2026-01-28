Zamora acogerá el sábado la Sectorial del PSCL sobre Sanidad con protagonismo para la atención primaria

VALLADOLID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Zamora acogerá este sábado, 31 de enero, la Conferencia Sectorial del Partido Socialista de Castilla y León en materia de sanidad que tendrá la atención primaria como "protagonista", "eje central" y "buque insignia" de las propuestas del PSOE de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Así lo ha avanzado este miércoles el secretario de Organización del PSCL, Daniel de la Rosa, en la presentación de la Conferencia Sectorial de Sanidad en la que ha desgranado algunas de las propuestas del PSOE en materia sanitaria como garantizar por ley "lista de espera cero" en la atención primaria con el objetivo de que ninguna persona tenga que esperar más de 48 horas para recibir la atención sanitaria ordinaria cerca de su domicilio.

Aumentar hasta un 25 por ciento los recursos presupuestarios para la atención primaria, frente al 16 por ciento en la actualidad, para blindar los recursos personales y materiales en los centros de atención primaria; dar "más prioridad que nunca" a los hospitales y a los centros de salud comarcales o reforzar los servicios de pediatría son otras de las propuestas del PSOE.

A esto ha añadido el compromiso de incorporar enfermeros y enfermeras en todos los centros educativos de Castilla y León para atender a los alumnos con enfermedades especiales para lo que establecerán por ley la figura profesional del enfermero.

De la Rosa ha explicado que la Sectorial de Sanidad del sábado será una herramienta para seguir escuchando a los profesionales sanitarios, a las organizaciones sindicales y a las plataformas en defensa de la salud pública en la "batalla" del PSOE ante el modelo sanitario del PP, "basado en la desigualdad territorial y en la externalización de la sanidad pública" en el que las aseguradoras "hacen negocio".

Daniel de la Rosa ha insistido en que la atención primaria es "la gran olvidada" del gobierno del Partido Popular en Castilla y León y ha insistido en que debe ocupar "un lugar central" en el debate por ser "el eje vertebrador" del sistema de salud pública "y la garantía de una sanidad cercana, preventiva y resolutiva".

La Conferencia Sectorial de Sanidad será clausurada por el secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, que detallará las propuestas socialistas en materia de Sanidad.