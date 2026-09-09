Zamora reúne el 16 y 17 de septiembre a expertos para analizar la aplicación de la IA en la inclusión en los municipios

El director de comunicación de la FEMP, Álvaro Mateos, junto a la concejala de Servicios Sociales de Zamora, Auxi Fernández, y el primer teniente de alcalde de la ciudad, David Gago, durante la rueda de prensa celebrada en la ciudad - FEMP

ZAMORA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zamora acogerá los días 16 y 17 de septiembre el Foro Nacional sobre Inteligencia Artificial para la inclusión y la accesibilidad universal en los municipios, un encuentro que reunirá a representantes de las administraciones públicas, entidades del tercer sector, empresas tecnológicas, expertos y personas con discapacidad para compartir experiencias, identificar retos y oportunidades, y promover el desarrollo de soluciones innovadoras que sitúen la inclusión y los derechos humanos en el centro de la transformación digital.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha presentado este miercóles en rueda de prensa esta cita organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, la Fundación ACS, CERMI nacional y a la Fundación ONCE.

Se trata de un encuentro que responde al compromiso de la FEMP con las políticas de inclusión de las personas con discapacidad y con la accesibilidad como eje de bienestar, de participación y de transformación social.

En este sentido, la FEMP ha apostado por el uso de la inteligencia artificial como herramienta para mejorar la autonomía personal, la eliminación de barreras, el acceso a la información y la promoción de la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

El director de comunicación de la FEMP, Álvaro Mateos, ha puesto en valor la apuesta por la accesibilidad universal como una de las señas de identidad de la federación, razón por la que ha subrayado que su incorporación en las políticas locales ha sido uno de los objetivos fundamentales de la federación durante más de cuatro décadas.

"Está en nuestro ADN garantizar los derechos de las personas con discapacidad y su plena inclusión", ha expresado durante una intervención en la que ha estado estado acompañado por la concejala de Servicios Sociales de Zamora, Auxi Fernández, y el primer teniente de alcalde de la ciudad, David Gago.

Este foro nacional culminará con la lectura de la Declaración de Zamora sobre la IA Social, que recogerá el compromiso de las ciudades participantes con la inteligencia artificial como herramienta estratégica para garantizar la accesibilidad universal y la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito local.

Junto a ello, Zamora también acogerá el 16 de septiembre la reunión de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la FEMP.