Zamora, sede del congreso internacional de panes y harina previo al PanFest 2027

Las autoridades, durante la presentación del PanFest. - EUROPA PRESS

ZAMORA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital zamorana acogerá entre los días 14 y 16 de junio la primera edición del Congreso Internacional de Panes y Harina, una cita promovida por Caja Rural de Zamora y el Grupo Vocento, y respaldada por la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, que servirá como anticipo del PanFest, un evento que tendrá su primera edición en 2027.

La presentación del congreso ha tenido lugar este lunes en la sede central de Caja Rural de Zamora con la presencia de representantes de todos los actores implicados en un proyecto que nace con la idea de consolidar a la ciudad como capital del pan. De hecho, el PanFest llega con la vocación de situar a la capital de la provincia como referente mundial dentro del sector.

En ese sentido, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, ha insistido en la importancia del proyecto para la cooperativa de crédito y ha defendido la pertinencia de apoyar las iniciativas que "supongan una mejora en todos los ámbitos" para la provincia.

Desde su óptica, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha destacado la importancia del PanFest como complemento a Fromago para los años impares, mientras que el teniente de alcalde de la ciudad, David Gago, ha resaltado la relevancia de "poner el pan y la harina en la primera fila".

A partir de ahí, los encargados de ofrecer los detalles del congreso han sido los representantes de Vocento, Benjamín Lana y Félix Rivadulla, que han reivindicado la importancia del evento y de todo el proyecto del PanFest y que han anunciado la presencia de "50 referentes de toda España y de otros países" durante los días 14, 15 y 16 de junio en Zamora.

CAMPEONATO MUNDIAL DE CALLOS Además, en el primer día del congreso internacional, el domingo 14 de junio, la Plaza Mayor de Zamora acogerá el noveno campeonato mundial de callos, con un finalista de la provincia, y un evento popular de tapas con cocineros del Aurelia, Lasal, el Cuzeo, La Becera, GH de Luz, la escuela de hostelería o La Yagona, todos ellos, restaurantes de la provincia.

Finalmente, a partir del lunes, el eje de las actividades se trasladará al Teatro Principal y al Salón de Plenos de la Diputación de Zamora, donde estarán presentes figuras destacadas del mundo del pan como Iban Yarza (que recibirá el primer PanFest award), y figuras internacionales de la talla del georgiano Zaza Ivanidze.

En cuanto al contenido de las jornadas, se prevé que la conversación gire en torno al pan y a la harina desde todas sus ópticas: desde la materia prima a la elaboración final, pasando por su simbolismo y por los mercados.