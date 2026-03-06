Zapatero ensalza la "personalidad e identidad" de Martínez y asegura que será un "magnífico presidente" de CyL

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, interviene durante un acto público, en el Pabellón Luis Vives, a 6 de marzo de 2026, en León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha ensalzado la "personalidad e identidad" que distinguen al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, de quien ha destacado que ha sido un "magnífico alcalde de Soria, con ideas y sensibilidad, un militante ejemplar y será un magnífico presidente de Castilla y León".

"Tengo debilidad por Carlos, es un Beatle", ha reconocido el expresidente del Gobierno en acto de campaña celebrado en León ante unos 800 simpatizantes, militantes y cargos del partido, según el PSOE, donde ha estado arropado por el candidato socialista y la cabeza de lista por León a las Cortes, Nuria Rubio.

Frente al proyecto que representa Martínez, ha sostenido, están el líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que "solo hablan de Pedro Sánchez y un poco de Zapatero" al "no poder decir que ha hecho algo relevante en la Comunidad durante los últimos siete años".

"¿Para qué quiere Mañueco ser presidente de Castilla y León si solo ataca a Sánchez?", se ha preguntado el socialista, "si no es para mejorar la sanidad, la educación, promover la atracción de empresas y para trabajar duro para combatir la despoblación como propone el candidato del PSOE".

Precisamente, ha señalado que el balance y los hechos de la gestión de Sánchez son "irrefutables", razón por la que ha mostrado su "orgullo" por la capacidad que tiene el PSOE de hacer sus propuestas "sin odio y resentimiento". "A determinadas fuerzas les sobra odio y rencor y les falta patriotismo y proyecto; les sobra ansiedad y les falta inteligencia", ha reflexionado.

EL PP "DETRÁS" DE VOX

En este punto, se ha referido a la situación política en la Comunidad y en España al señalar que es "triste" ver cómo el PP va "detrás de Vox todo el día al temblar" por el cambio climático y "dudar" sobre la violencia de género.

Por ello, ha recomendado a los 'populares' "tener un proyecto y no estar al albur de lo que diga Vox y contra Sánchez", para asegurar a renglón seguido que PP y Vox "deberían tener más paciencia y menos ansiedad porque el líder del PSOE es fuerte y resistente".

Por todo ello, ha aseverado que estas elecciones "no son en contra ni a favor de Sánchez, sino a favor de Castilla y León, para mejorar sus servicios públicos y luchar contra la despoblación".

"Deseamos ver a Castilla y León con el pulso de la España moderna, avanzada y atractiva en el mundo, algo que no soporta el PP, por eso hay tantos turistas, investigadores y empresas que vienen aquí", ha ahondado, al tiempo que ha expresado su deseo de que esta Comunidad se "sume al proyecto de modernidad abierto que impulsa el gobierno socialista".

"ZAPATERO HA SIDO EL MAYOR LEONESISTA"

Durante su intervención, el expresidente del Gobierno ha asegurado que el "mayor leonesista ha sido Zapatero", porque ha sido el que "más ha hecho por León" con grandes inversiones por 3.000 millones de euros, entre las que ha enumerado el aeropuerto, el Teatro Emperador o la llegada del AVE, que fue un "trabajo conjunto".

Precisamente, ha ironizado con el hecho de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya celebrado este viernes un acto en el Teatro Pérez Alonso de la localidad leonesa de La Bañeza, que fue rehabilitado bajo su mandato.

"El leonesista es quien hace por León, no valen ni cantos ni banderas", ha concluido.