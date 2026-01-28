Zarandona acusa al PSOE de "alarmar" y apunta a una reunión próxima con la empresa del carril bici a Fuente Berrocal

VALLADOLID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha acusado al Grupo Municipal Socialista de tratar de crear "alarmas injustificadas ante los vecinos" con su comunicado sobre la "parálisis" de la obra del carril bici a Fuente Berrocal aunque ha explicado que el contrato se encuentra actualmente sin dirección facultativa por parte de la adjudicataria, que ha solicitado una reunión que previsiblemente tendrá lugar "en los próximos días".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el concejal del PP ha considerado "errónea" la política del PSOE, "Me alegro de que empleen políticas erróneas, porque todo esto tiene consecuencias. Nos están acostumbrando a hacer estas alarmas injustificadas entre los vecinos", ha reprochado.

Zarandona ha añadido que desde que se adjudicó el contrato de la fase 1 de las obras de urbanización de acera y carril bici en la carretera de Fuensaldaña (entre avda. Gijón y enlace con la A-62) el pasado 23 de septiembre el Grupo Socialista "ha estado intoxicando desde el principio", con preguntas en las comisiones municipales "sobre la parálisis o no parálisis".

El edil del PP ha comenzado por afirmar que una vez firmada el acta de replanteo, el pasado 17 de noviembre, empieza a correr el plazo de 12 meses, por lo que ha asegurado que "se pueden organizar como la empresa considere oportuno", al tiempo que ha apuntado algunas posibles causas, como que estos ya más de dos meses desde que se firmó el documento han incluido el periodo de navidades "inhábil" en la construcción y que después de esas festividades "la climatología ha sido adversa".

Zarandona ha defendido que su área no ha dejado de "controlar" y de comunicarse con la empresa a través de la dirección facultativa, pero ha informado de que recientemente tuvieron conocimiento de que el técnico que ejercía esa dirección en la empresa ha "renunciado", por lo que el día 21 de enero enviaron una resolución a la empresa en la que les instaban a nombrar un nuevo director facultativo y a detallar el plan de obra que tienen, o de lo contrario llegaban a plantear una resolución del contrato.

Según el concejal, la sociedad ha respondido ya y ha negado que esté incumpliendo el contrato y "rechazan la resolución" del Ayuntamiento, al tiempo que han pedido una reunión en un plazo de cinco días, algo que espera que se produzca en las próximas fechas. Zarandona ha añadido que tiene el "objetivo" de que la empresa nombre una nueva dirección facultativa, "se pongan al día y nos hagan un planteamiento de cómo va a abordarse la obra".

Todo ello, ha recalcado, con "prudencia, tranquilidad, sin anuncios alarmistas" y con "trabajo" para que "la obra pueda ser una realidad y los vecinos puedan disfrutarla lo antes posible". Eso sí, ha matizado que "hay que cumplir la ley" y, por el momento, considera que "los plazos son los debidos, de modo que propone "no anticipar".

Por otra parte, Zarandona ha justificado también que en el Pleno del mes de octubre aseguró que la obra ya estaba iniciada porque "el 17 de octubre se firmó el contrato por parte de la empresa, con avales" y explica que a partir de ese momento él entiende que puede "anunciar que la obra está contratada e iniciada".

Sí que ha reconocido que en ese momento faltaba por firmar el acta de replanteo, algo que se produjo casi un mes después.

Por otra parte, ha reprochado que la obra, que recuerda que es una demanda de los vecinos de Fuente Berrocal y La Galera, que llevaba "lustros encima de la mesa" y ha criticado que el PSOE tuvo "ocho años para poderlo haber hecho si tan necesario lo encontraban", pero reprocha que "lo que hicieron fue dejar un proyecto en el cajón como tantos otros, que no sabían como sacarlo adelante".

El actual equipo de Gobierno, ha defendido, terminó el proyecto, hizo las expropiaciones necesarias, elaboró un presupuesto y licitó la obra con un "precio adecuado" para que el proceso no quedara desierto.