Zarandona considera que las demoras en los plazos "hay que asumirlas" y pide al PSOE que se "tranquilice"

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha explicado que las demoras en los plazos de adjudicación son "cosas que suelen suceder" y por ello "hay que asumirlos", al tiempo que ha reprochado al Grupo Municipal Socialista "tiene que agrandar cualquier pequeña cosa", por lo que les ha reclamado que se "tranquilicen".

Así ha respondido el edil del PP a las críticas del PSOE por la demora en la adjudicación del contrato de vallas publicitarias de gran formato, ya que la anterior concesión concluyó a mediados de marzo de 2025 y actualmente el proceso de contratación se encuentra paralizado debido a un recurso presentado por una empresa, relacionado con un error en la comunicación de la modificación del plazo para la presentación de ayudas.

Zarandona ha justificado la actuación del Ayuntamiento, que ha admitido el recurso interpuesto y ha destacado que "lo relevante es que el procedimiento cuenta con mecanismos para detectar y corregir estas incidencias".

El edil del PP ha considerado que "estas cosas suelen suceder, son plazos y cómputos en los que a veces se cometen estos errores" que "hay que asumir".

En este sentido, ha criticado que el Grupo Socialista "tiene que agrandar cualquier pequeña cosa, cualquier pequeño incidente", aunque, subraya, "conozcan y sepan que estas cosas son más habituales de lo que nos gustaría que fueran". A este respecto ha recordado que el anterior equipo de Gobierno también tuvo un tiempo sin adjudicar el anterior contrato de las vallas publicitarias --de diciembre de 2020 a marzo de 2021--.

"Les pido que se tranquilicen un poco, que esto no está poniendo en ningún aprieto a las arcas de este Ayuntamiento y lo que queremos es que cuanto antes se adjudique en buenas condiciones, conforme a los pliegos que han salido bien revisados y adecuados", ha reflexionado.

Por otro lado, ha defendido que algunas de las vallas actualmente acogen publicidad municipal, por lo que destaca que están "al servicio de cualquier campaña que el Ayuntamiento quiera realizar".