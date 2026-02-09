Zarandona (PP) aconseja al PSOE "silencio" y "pasar desapercibido" cuando critica el estado del Camino Viejo de Simancas

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Lo mejor que puede hace el PSOE es guardar silencio y pasar desapercibido", es la réplica realizada por el concejal de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, ante las críticas vertidas este lunes por el socialista Luis Vélez ante el problema de los baches y socavones existentes en la calzada del Camino Viejo de Simancas, cuestión que este último ya ha anunciado que trasladará este martes a la comisión del área.

Al respecto, el edil 'popular' responsable de dicha competencia, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado a los socialistas que dejaron la obra adjudicada al Grupo del PP y que al poco tiempo la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores, lo que obligó al nuevo equipo de gobierno a resolver el contrato para que otra mercantil se hiciera cargo de la obra.

Pero además, precisa Zarandona, fue preciso introducir una serie de correcciones en el proyecto original debido a que el primigenio elaborado por los socialistas pretendía ejecutar un tramo de carril bici y de acera que no conectaban con los de la trama de El Peral, de ahí que esa modificación pretende alargar otros seiscientos o setecientos metros para que "ese carril bici no quedara colgado en el aire. Tampoco se preocuparon por el estado de la calzada por donde transitan los vehículos, que estaba absolutamente deteriorada".

Ante ello, el edil de Urbanismo destaca que ha sido el PP el que se ha propuesto renovar la calzada encargando un proyecto para licitar una obra que espera pueda ser ejecutada este verano. Mientras tanto, Zarandona ha pedido paciencia a los usuarios debido a que la "climatología terrible" que azota a la capital y a otras muchas de España hace inviable acometer ahora mismo el bacheo de esos socavones, "pues con la lluvia resultaría ridículo e ineficaz cualquier trabajo en este sentido".

Por tal motivo, el responsable de esta área promete realizar los trabajos oportunos en esta zona, una vez que concluya el temporal de lluvia, para luego ya en verano ejecutar la obra ya licitada con el fin de recuperar en condiciones la rodadura del Camino Viejo de Simancas.