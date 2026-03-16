Zarandona (PP) pospone la actuación en la plaza de San Pablo hasta la finalización de la Ciudad de la Justicia

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha asegurado este lunes que ante la proximidad del inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia considera "prudente esperar" para abordar una remodelación en la plaza de San Pablo, dentro del proyecto 'Repensando plazas'.

Así lo ha explicado el concejal del PP durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes para explicar la aprobación del expediente de contratación de la remodelación de la plaza de Las Brígidas, que se enmarca en la misma iniciativa de renovación de espacios emblemáticos del centro de la ciudad.

Zarandona ha recordado que en la mesa de "debate" de 'Repensando las plazas' se concluyó que era necesario intervenir en San Pablo, pero al estar ya "en fase de obtención de licencias" la obra de la Ciudad de la Justicia, por lo que considera "prudente" esperar a que el proyecto de reunificación de las sedes judiciales sea "una realidad", lo que se espera para el año 2029 si se cumplen los plazos del Ministerio.

"Hay que ver como combinan las cuatro fachadas maravillosas, con prudencia y caminar sin cometer errores", ha apuntado Zarandona.

En San Pablo, ha avanzado el concejal 'popular' "probablemente" se instale en 2027, año en el que se conmemora el quinto centenario del nacimiento de Felipe II en el Palacio de Pimentel de Valladolid, una "arquitectura efímera" que recuerda la efeméride.

En cuanto a la plaza de San Miguel, otra que se ha analizado en la mesa 'Repensando las plazas', también se manifestó una posible actuación ya que si bien se ejecutaron obras "hace pocos años" el edil considera que "le falta carácter". Por ello, considera que con "poca intervención", como devolver las trazas de la iglesia que formaba parte de la plaza, se le pueda dar un cambio.