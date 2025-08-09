Zarandona ve "preocupante" que el PSOE "confunda términos" en relación con la Tasa de Basuras en Valladolid

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, ha explicado que una cosa es el número de viviendas vacías y otra cosa son las viviendas con cero empadronados, que es lo que valora el análisis y el estudio que se ha hecho para la Tasa de Basuras. "Es preocupante que el portavoz socialista, Pedro Herrero, esté tan despistado o quiera confundir estos términos", ha criticado el edil.

De esta forma se ha expresado el edil en respuesta a las afirmaciones del PSOE sobre el censo de viviendas vacías en la capital vallisoletana, una cuestión sobre la que los socialistas han criticado al gobierno municipal por no aportar "cifras fiables" sobre las viviendas vacías.

En declaraciones difundidas a los medios, el responsable municipal de Urbanismo ha señalado que las conclusiones que sacaron los socialistas de la Mesa de la Vivienda celebrada el pasado 31 de julio "nada tienen que ver con lo que allí sucedió".

Precisamente, ha explicado que se abrió un plazo hasta el 20 de septiembre para que se pudieran hacer aportaciones por escrito de todos los colectivos participantes e incluso se sugirió invitar a algún colectivo más para que se uniera a esta mesa, cosa que es "absolutamente razonable" porque se trata de que todo el que quiera aportar y todo el que quiera participar lo haga.

El concejal ha detallado que en dicha reunión aportó un "dato oficial" sobre el número de viviendas vacías en Valladolid que "efectivamente no es preocupante, puesto que es imposible una ocupación de viviendas del 100 por ciento en una población como Valladolid donde hay prácticamente unas 160.000".

A este respecto, ha remarcado que es "preocupante" que el portavoz socialista, Pedro Herrero, esté "tan despistado o quiera confundir estos términos", en tanto en cuanto "una cosa es el número de viviendas vacías y otra cosa son las viviendas con cero empadronados, que es lo que valora el análisis y el estudio que se ha hecho para la Tasa de Basuras".

"Hay muchas viviendas en Valladolid que no tienen empadronados pero que están en uso y están habitadas", ha explicado, al tiempo que ha puesto el foco en que la capital del Pisuerga es una ciudad universitaria de atracción de estudiantes de otras partes de España, incluso extranjeros.

Se trata de gente que reside en la ciudad y que no se empadrona en la vivienda, pero también hay mucha gente que tiene una vivienda en su pueblo, en su lugar de origen y a lo mejor está empadronado en otro lado y reside temporalmente en Valladolid.

"Es decir, el número de viviendas con cero empadronados nada tiene que ver con el número de viviendas vacías. Hacemos los estudios con profundidad y nos dedicamos a trabajar", ha incidido el responsable municipal de Urbanismo.