Zaratán "luchará" para mantener abierto el cuartel de la Guardia Civil y pide al Gobierno "consenso y buena actitud"

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, ha tendido la mano y ha pedido "consenso y buena actitud" al subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, para trabajar de cara al futuro y poder mantener abierto el cuartel de la Guardia Civil en la localidad vallisoletana, si bien ha manifestado la necesidad de contar con la "certeza" de que "no se va a firmar una prórroga del convenio para después realizar una mudanza" ante algunas informaciones que apuntaban a un presunto cierre.

Esta ha sido la postura que ha trasladado el regidor en declaraciones a los medios tras haber participado este martes en una reunión con el representante gubernamental en Valladolid, Jacinto Canales, quien ha estado acompañado del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Andrés Manuel Velarde.

El regidor ha explicado que el Consistorio ha "tendido la mano" para trabajar de cara al futuro y si bien ha lamentado que durante un año el representante gubernamental en la provincia no se haya puesto en contacto con ellos, ha agradecido que les haya recibido este martes de forma presencial.

"Agradecemos la disposición del Gobierno para trabajar en conjunto sobre el futuro del cuartel de la Guardia Civil de Zaratán", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que en este momento hay encima de la mesa una prórroga del convenio para mantener las instalaciones, pero también se trabajará de cara al futuro, a un próximo convenio".

Por ello, ha señalado que el Ayuntamiento está dispuesto a que el cuartel de la Guardia Civil de Zaratán se mantenga abierto y el convenio se prorrogue durante un año más, porque "en ningún momento el Consistorio se ha negado a no llevar a cabo esa prórroga".

Precisamente, ha explicado que el plazo para prorrogar el convenio se mantendrá abierto hasta el 2 de mayo y durante el encuentro con el subdelegado del Gobierno se ha manifestado la voluntad del equipo de gobierno municipal de trabajar "de cara al futuro".

En los mismos términos, el primer edil de la localidad vallisoletana cree que esta situación "se va a solucionar" y ha manifestado que el Consistorio "va a seguir luchando para que el cuartel de la Guardia Civil se mantenga abierto".

"No considero otra decisión más acertada que no sea esa", ha insistido, un punto en el que ha enfatizado en que se debe mantener abierto para que la seguridad de los ciudadanos no vaya en detrimento. "Desde el 2019 llevamos trabajando con ellos de manera excelente y nuestra intención es continuar haciéndolo, pero quiero dejar claro que seguiremos luchando por un nuevo convenio y por seguir manteniendo el cuartel de la Guardia Civil de Zaratán abierto", ha apostillado.

Por último, y ante la posibilidad de que esto pueda suponer que en algún punto se solapen en el tiempo tanto el nuevo cuartel de Arroyo de la Encomienda como el de Zaratán, Migallón ha indicado que lo que se debe hacer es dotar de mayor personal a los acuertelamientos para evitar que haya falta de personal.