Zaratán (Valladolid) celebra su Fiesta de la Salchicha, tras su reconocimiento como de Interés Turístico Regional. - AYUNTAMIENTO DE ZARATÁN

ZARATÁN (VALLADOLID), 15 (EUROPA PRESS)

La localidad vallisoletana de Zaratán celebra desde este jueves y hasta el próximo día 3 de noviembre una nueva edición de su Fiesta de la Salchicha, con un variado programa de actividades, tanto gastronómicas como culturales y taurinas, que cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural Taurina Caño Dorado y la hostelería local.

El alcalde de la localidad, Roberto Migallón, ha destacado que esta edición se afronta con una ilusión especial por ser la primera que se celebra tras la declaración del evento como Fiesta de Interés Turístico Regional. Asimismo, el regidor ha señalado que la programación busca combinar tradición, ocio y cultura para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la celebración, a la que ha calificado como una seña de identidad del municipio y un escaparate para dar a conocer sus tradiciones.

Dentro de los actos organizados por la Asociación Caño Dorado, que cumple su décimo aniversario, se incluye una exposición taurina sobre el pasado y presente de la tauromaquia en Zaratán, ubicada en el Centro Cultural Los Lavaderos hasta el 29 de octubre. La agrupación taurina ha programado además una charla coloquio el viernes 23 de octubre a las 20.00 horas y un encierro por las calles el día 31 a las 16.00 horas con un astado patrocinado por la propia asociación.

Las actividades municipales darán comienzo el sábado 24 de octubre con un monólogo en el teatro Azarbe, mientras que el jueves 29 arrancará la Ruta de la Salchicha por los establecimientos hosteleros colaboradores. La oferta de ocio continuará el viernes 30 y el sábado 31 con diversas actuaciones musicales, actividades infantiles, pasacalles, el certamen III SalchiFest con temática de Halloween, el pregón a cargo de la peña Los Trazas y la posterior verbena nocturna.

La programación se completará en noviembre con la Carrera Popular de la Salchicha, actos religiosos y festejos taurinos el domingo 1. Posteriormente, el lunes 2 de noviembre el polideportivo Infanta Juana acogerá la V Feria Gastronómica de la Salchicha, que incluirá talleres y muestras de danza, para concluir el martes 3 con jornadas dedicadas al público infantil, actividades deportivas y el cierre de la ruta gastronómica.