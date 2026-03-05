Los 31 Premis Zapping reconocen a Miriam Garlo, 'Anatomía de un instante' y 'El foraster'

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz protagonista de la película 'Sorda', Miriam Garlo, la serie 'Anatomía de un instante' y el programa de 3Cat 'El foraster' han sido premiados en la 31 edición de los Premis Zapping que organiza la Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, informa en un comunicado.

También han sido galardonados la película 'Los domingos' y el programa de RTVE 'Aquí la Terra' por su "servicio a la audiencia", así como el presentador del programa 'Zapeando' de La Sexta, Dani Mateo.

El premio a la mejor iniciativa en la red se lo ha llevado @iaia.atomica por el "legado culinario de una abuela compartido por sus nietos en Instagram" y el de mejor comunicador en la red ha sido para Eva Matsa.

'Blades of fire' se ha llevado el premio al mejor videojuego y el programa de Canal Blau y La Xarxa 'Zona escolar' ha sido galardonado como mejor programa de televisión local.

PREMIOS NOMINALES

La 2 Cat se ha llevado el premio Zapping d'Or por el "compromiso del servicio público con la lengua, la cultura y la pluralidad de Catalunya".

El premio Especial ha sido para Andorra Telecom por su "compromiso con la protección del menor en el entorno digital a través de su servicio gratuito 'Internet protegit".

'SuperCampus' de 3Cat ha sido galardonado con el premio a mejor contenido 'online' positivo para menores y, finalmente, la Plataforma Control Z ha obtenido el premio Valors por su "apuesta por el rigor científico" y por dar voces a las organizaciones que defienden la salud física y mental de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes y vulnerables.