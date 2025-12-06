438.000 vehículos salen de Barcelona por el puente de diciembre, un 95% de lo previsto

Un carril cortado en la C-58 en Cerdanyola del Vallès en sentido Terrassa (Barcelona) por un accidente - SCT

BARCELONA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

438.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona desde las 15.00 del viernes hasta la 15.00 de este sábado por el puente de diciembre, ya que el lunes será festivo.

Son el 95% de los 460.000 vehículos que estaban previstos que salieran hasta las 15.00 de este sábado, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Las vías con más incidencias en el dispositivo especial por el puente de diciembre han sido la AP-7, por un accidente múltiple en Castellví de Rosanes (Barcelona) y también por un accidente en Llinars del Vallès (Barcelona), así como por retenciones en la Jonquera (Girona), la Roca del Vallès y Catellbisbal (Barcelona), la C-16 en Castellbell i el Vilar, Berga y Cercs (Barcelona), en dirección Tunel del Cadí y la C-17 en Tona, Vic (Barcelona) y Ripoll (Girona), en dirección Ribes de Fresser (Girona).

Asimismo, también se ha visto afectada la C-14 en Oliana y Organyà (Lleida) y ha habido lentitud en las carreteras hacia Andorra, la N-145 y la N-260, y la C-25 por la Fira d'Espinelves (Girona).

Las retenciones totales han sido un 14% inferiores en distancia y duración respecto al 2024 y el pico de las mismas un 20% inferior al de 2024, alcanzando el punto álgido con 93 kilómetros de retenciones en la red de carreteras a las 12.30 horas.