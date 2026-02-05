El acuerdo de asociación con la UE centra el encuentro parlamentario entre Andorra y San Marino

Los parlamentarios de San Marino en el Consell General - CONSELL GENERAL / SERGI PÉREZ

Las mesas de trabajo también han tratado las relaciones económicas y diplomáticas

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)

El acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) ha centrado la jornada de trabajo interparlamentaria entre Andorra y San Marino que se ha celebrado este jueves en el Consell General (parlamento).

Según ha informado el Consell General en un comunicado, el acuerdo y la adopción del caudal comunitario ha protagonizado la primera mesa de trabajo, que ha contado con la intervención del secretario de Estado para las relaciones con la UE de Andorra, Landry Riba.

El presidente de la delegación de San Marino, Michele Muratori, ha destacado que el contexto en relación con el acuerdo con la UE en su país es muy distinto al que se da en Andorra, indicando que no celebrarán ningún referéndum porque consideran que "tiene más ventajas que riesgos".

Muratori ha reconocido que Andorra debe terminar de valorar la situación y ha añadido que a diferencia de lo que pasa en el Principado, en su país "todos los partidos" apoyan el acuerdo con la UE.

Por su parte, la consejera general (parlamentaria) y presidenta de la comisión legislativa de Política Exterior, Berna Coma, ha defendido que bajo su punto de vista --forma parte del grupo parlamentario de Demòcrates, el mismo partido que el del Gobierno- el acuerdo será "muy positivo" y permitirá diversificar la economía.

Aun así, ha reconocido que hace falta reforzar la información para que la población pueda decidir con criterio cuando tenga que ir a votar en el referéndum que el ejecutivo se comprometió a convocar.

30 AÑOS DE RELACIONES

La segunda mesa de trabajo se ha dedicado a las relaciones diplomáticas entre San Marino y Andorra, que justamente ahora cumplen 30 años, y se ha incidido en el papel de los pequeños estados en los foros internacionales en un contexto cada vez más politizado.

Finalmente, la tercera mesa ha tratado sobre las relaciones económicas y comerciales entre los dos estados y las posibilidades de sinergias que se pueden dar entre las empresas de ambos países.

Precisamente en este último punto, Muratori también ha defendido la diversificación que supondrá el acuerdo para San Marino, ya que actualmente las exportaciones se concentran en un 90% hacia Italia.