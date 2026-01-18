Los aeropuertos de Lleida-Alguaire y Andorra-La Seu baten récord de operaciones y pasajeros en 2025

Los aeropuertos de Lleida-Alguaire y Andorra-La Seu d'Urgell registran récord de operaciones y pasajeros - DEPARTAMENT DE TERRITORIO

LLEIDA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Lleida-Alguaire y Andorra-La Seu d'Urgell (Lleida) han registrado récord de operaciones y viajeros en el año 2025, respectivamente.

En total, 73.008 personas han hecho uso de estas infraestructuras gestionadas por la Generalitat de Catalunya, lo que supone un 30% más que en el año 2024, y el número de operaciones ha sido de 48.394, un incremento del 45% respecto al año anterior, según ha informado el departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en un comunicado este domingo.

Según el comunicado este incremento se explica "principalmente" por el aumento de actividad en el aeropuerto de Lleida-Alguaire, que concentra la mayor parte de operaciones y pasajeros, así como por la evolución del aeropuerto de Andorra-La Seu d'Urgell que continúa consolidando sus conexiones regulares.

LLEIDA-ALGUAIRE

El aeropuerto de Lleida-Alguaire ha registrado un récord absoluto de operaciones con 42-207 movimientos, una cifra que supera en 7.116 operaciones el segundo mejor registro histórico, correspondiente al año 2021, y representa un aumento del 50% respecto al 2024.

Por lo que respecta al número de pasajeros, se han contabilizado 53.848 viajeros, la tercera mejor cifra de la historia, una evolución impulsada "por la consolidación de la actividad comercial y el incremento de la operativa".

ANDORA-LA SEU

Por su parte, el Aeropuerto de Andorra-La Seu d'Urgell ha registrado un récord anual de pasajeros con 19.160 viajeros, con conexiones regulares con Palma y Madrid operadas dos días a la semana, lo que representa un incremento del 18% respecto al 2024.

En cuanto a las operaciones se han registrado 6.187 movimientos, un 15% más que el año anterior, y de cara al 2026 está prevista una ampliación de las instalaciones que empezará este mismo año, con el objetivo de responder a la elevada demanda de espacios de hangar.