Albert (ERC) dice que la AN es un "tribunal absolutamente ilegítimo" juzgue a Pujol o a quien sea

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha sostenido que la Audiencia Nacional es un tribunal absolutamente ilegítimo "juzgue al presidente Pujol, o a cualquier otro ciudadano catalán, independentista, o incluso español".

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes coincidiendo con el inicio del juicio a la familia Pujol en este tribunal por su fortuna en Andorra: "La Audiencia Nacional viene de donde viene y para nosotros es un tribunal absolutamente ilegítimo", pero ha deseado que sea un juicio justo y que se aclare lo que sucedió.

"Del juicio que empieza hoy esperamos, básicamente, que se aclaren los hechos, que se aclare lo que pasó y si se hicieron cosas mal y, por tanto, que la justicia ponga luces a todo este caso y se deriven las responsabilidades adecuadas", ha dicho.

Ha añadido que lo que se inició como un ataque contra lo que el Estado consideró la base del catalanismo político, en sus palabras, destapó una mala forma de gobernar, y ha añadido: "No permitiremos que algunos utilicen la defensa del país para tapar ilegalidades y no permitiremos que algunos utilicen las ilegalidades para atacar al país".

Finalmente, ha descartado valorar que Pujol deba declarar en el juicio y no se le haya eximido por su estado de salud: "El presidente Pujol sabemos que tenía ganas de explicarse, y podrá hacerlo. Esperamos que el juicio sea justo", ha dicho.