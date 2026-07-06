Andorra activa la prealerta por altas temperaturas como mínimo hasta el jueves

Un termómetro indica 34 grados este lunes al mediodía en Andorra la Vella - EUROPA PRESS

Se prevé que se superen los 33 ºC y que puntualmente se llegue a los 37 ºC

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS)

El departamento de Protección Civil del Gobierno de Andorra ha activado este lunes una prealerta por altas temperaturas después que el Servicio Meteorológico haya emitido un aviso naranja por una nueva ola de calor durante esta semana.

El pronóstico sitúa las temperaturas entre 6 ºC y 7 ºC más altas del habitual a partir de este lunes y hasta, como mínimo, el jueves, pero la situación podría alargarse más, informa el ejecutivo en un comunicado.

Concretamente, se prevén temperaturas máximas que superen los 33 ºC por debajo de los 1.200 metros y, puntualmente, este martes se podría llegar a los 37 ºC en los sitios más cálidos del Principado.

Además, la ausencia de precipitaciones por las tardes provocará que el calor se prolongue durante la noche y las mínimas también sean elevadas, sobre todo en los puntos más afectados por el calor en las zonas urbanas.

En la parte norte del país, el aumento de temperaturas se prevé que sea más moderado, aunque las máximas podrán llegar a los 32 ºC a 1.500 metros.

LIMITAR LAS SALIDAS

Ante dicha situación, Protección Civil recuerda las recomendaciones habituales como limitar las salidas y las actividades físicas durante las horas de más calor así como reducir las actividades intensas.

También piden hidratarse a menudo, usar ropa ligera y protegerse la cabeza, sobre todo en caso de hacer ejercicio o salir a la calle, frecuentar los sitios climatizados y cerrar ventanas y persianas expuestas al sol y abrirlas durante la noche.