Andorra activará en abril el proyecto Radars contra la soledad no deseada de los mayores

Presentación del proyecto Radars - SFGA / JAVILADOT

Las primeras parroquias serán Andorra la Vella y Sant Julià de Lòria

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)

Andorra pondrá en marcha en abril el proyecto Radars contra la soledad no deseada entre la gente mayor y se estrenará en Andorra la Vella y Sant Julià de Lòria, para establecerse después en el resto del principado, informa el Gobierno en un comunicado este martes.

Radars es una red de prevención y acción comunitaria impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, y que el Ministerio de Asuntos Sociales de Andorra ha decidido implantar en el Principado, después de la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones el año pasado.

La ministra de Asuntos Sociales, Trini Marín, ha explicado que el objetivo del proyecto es hacer crecer y reforzar las relaciones de las personas mayores con su entorno, facilitar su acceso a recursos e incrementar "el sentimiento de pertenencia a su barrio".

Para conseguirlo, el Gobierno cuenta con el apoyo de los siete comuns (ayuntamientos), del área de promoción de la juventud y el voluntariado y con la compañía nacional de telecomunicaciones, Andorra Telecom, que cede dos líneas gratuitas para el proyecto.

Desde el Ministerio se destaca que la puesta en marcha del proyecto se hace teniendo en cuenta el contexto de envejecimiento de la población y de aumento de personas mayores que viven solas, lo que puede conllevar un "aislamiento social invisible".

EL 16% DE LA POBLACIÓN

Andorra tiene censadas 14.105 personas mayores de 65 años, el 16% de la población, y de estas, 3.544 viven solas y 1.775 tienen 75 años o más.

Además, una encuesta de Andorra Recerca+Innovació para poner en marcha el proyecto Radars concluye que, de los 4.454 mayores de 65 años encuestados, 325 se sienten solos o se han sentido solos alguna vez.

MEDIDA DE PREVENCIÓN

Teniendo en cuenta los datos, Radars actúa como una medida preventiva detectando situaciones de riesgo y creando vínculos de confianza entre la gente mayor y su entorno y la participación social del colectivo.

En el engranaje serán claves los comercios de proximidad, el vecindario y los voluntarios del ámbito social, que serán los que estarán en contacto con las personas que formarán parte del proyecto y podrán avisar de situaciones de riesgo para que las instituciones actúen.

UN PROYECTO COMPLEMENTARIO

Marín ha aclarado que no se trata de sustituir a los servicios sociales ni sanitarios, que se seguirán proporcionando a quien lo necesite, ni tampoco de llevar a cabo intervenciones terapéuticas ni tampoco de resolver los problemas sociales complejos.

Según ella, Radars es un proyecto que "complementa" los servicios sociales existentes, que acompaña a los mayores y que crea comunidad.