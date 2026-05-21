Andorra actualiza la ordenación del sector farmacéutico con una nueva ley

La ministra de Sanidad, Helena Mas, durante la rueda de prensa este jueves - GOBIERNO DE ANDORRA

La ministra de Sanidad destaca que el texto permite avanzar hacia un modelo "más moderno y equilibrado"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Helena Mas, ha presentado este jueves el proyecto de ley de ordenación farmacéutica que busca actualizar el marco normativo del sector y establece una regulación integral adaptada a los estándares europeos.

Mas ha destacado que la nueva ley permite avanzar hacia un modelo farmacéutico "más moderno y equilibrado", que garantiza el acceso a los medicamentos en condiciones de calidad y seguridad, refuerza el papel de los profesionales y asegura una mejor distribución territorial, informa el Gobierno en un comunicado.

Según la ministra, la nueva ley responde a la necesidad de disponer de un marco legal único que regule la actividad farmacéutica, y a la vez, refuerce el papel de la farmacia como agente clave en el sistema sanitario.

Uno de los ejes centrales de la normativa es la consolidación de la atención farmacéutica como elemento vertebrador del modelo, poniendo en valor el papel del farmacéutico en el uso seguro y racional del medicamento.

Así, se amplía y consolida las competencias del profesional en ámbitos como la dispensación, el seguimiento farmacoterapéutico, la promoción de la salud y las actividades de salud pública.

CIRCUITO DEL MEDICAMENTO

En relación con el circuito del medicamento, la normativa garantiza el control bajo la responsabilidad del farmacéutico y también regula la venta a distancia, que solo será posible para medicamentos sin receta.

En cuanto a la planificación territorial, el proyecto de ley introduce criterios objetivos para ordenar la implantación de farmacias con el objetivo de favorecer el equilibrio en la distribución de los establecimientos y mantener unas condiciones adecuadas de funcionamiento del servicio.

CRITERIO POBLACIONAL

Se establece un criterio poblacional de 2.350 habitantes por farmacia y una distancia mínima entre establecimientos, con excepciones para garantizar el acceso en las zonas con menor cobertura.

Andorra tiene actualmente 57 farmacias para una población de 89.058 habitantes, una ratio superior a la media de la OCDE, hecho que evidencia la necesidad de una mejor ordenación del sector, señala el comunicado.

El texto regula otros dispositivos como los depósitos de medicamentos en centros sociosanitarios, los servicios de farmacia hospitalaria y los establecimientos de distribución al por mayor de medicamentos, con el objetivo de garantizar un alto nivel de calidad y seguridad en todo el sistema.