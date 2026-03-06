Andorra ampliará el parque público de vivienda de alquiler asequible comprando más edificios

Reunión del Consejo Económico y Social (CES) de Andorra - SFGA / CESTEVE

Lo ha anunciado la ministra de Vivienda, Conxita Marsol, después de una reunión del CES

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS).

La ministra de Vivienda de Andorra, Conxita Marsol, ha anunciado este viernes que el Gobierno de Andorra tiene la voluntad de ampliar el parque público de viviendas destinadas a alquiler asequible adquiriendo nuevos edificios.

Marsol considera que "es un buen momento" para llevar a cabo la operación gracias al superávit presupuestario conseguido en el ejercicio de 2025, informa el Gobierno en un comunicado.

El anuncio ha llegado a la salida de la reunión del Consejo Económico y Social (CES), en el que la ministra ha podido escuchar las valoraciones de patronales y sindicatos respecto al futuro proyecto de ley de descongelación de los alquileres que el ejecutivo prevé entrar a trámite parlamentario "próximamente".

Marsol presentó al CES el proyecto de ley el pasado 19 de febrero, un texto que incluye la desintervención "progresiva y garantista" del mercado de alquiler, así como limitaciones específicas a los incrementos de la renta para favorecer una transición equilibrada hacia un modelo tradicional regulado por la oferta y la demanda.

En este sentido, ha recordado que desde 2019 el ejecutivo ha intervenido el mercado de alquiler, obligando a congelar los contratos mientras se han desarrollado políticas "decididas" de vivienda con la creación de un parque público de casi 500 pisos de alquiler asequible.

Un proyecto que ha supuesto una inversión "multimillonaria" y que se ha acompañado de medidas para poner pisos vacíos al mercado residencial, devolver parte de los apartamentos turísticos al mercado ordinario y también se han previsto ayudas para facilitar el acceso a la compra de una primera vivienda.

Una vez completadas todas estas medidas, Marsol ha manifestado que es el momento de iniciar la desintervención del mercado de alquiler de forma progresiva durante los próximos años.