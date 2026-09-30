Andorra aprueba una reducción de hasta 15 céntimos para el gasóleo y de 20 para la gasolina

El ministro de Finanzas, Ramon Lladós. - SFGA - JAVILADOT

La medida entrará en vigor este jueves dando continuidad a las rebajas ya en vigor

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha decidido dar continuidad a las medidas para mitigar el encarecimiento del precio de los carburantes y ha aprobado una rebaja del precio del gasóleo de hasta 15 céntimos y de 20 para la gasolina.

Según ha informado el ejecutivo en un comunicado de este miércoles, para el gasóleo la rebaja será de 15 céntimos por litro durante el mes de octubre, y de 8 durante noviembre.

En cuanto a las gasolinas, la rebaja será de 20, 13 y 6 céntimos por litro durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, respectivamente.

"ASEGURAR LA COMPETITIVIDAD"

El ministro de Finanzas, Ramon Lladós, ha señalado que la medida, compartida entre el Gobierno y los operadores privados, permite "asegurar la competitividad de los precios" y defender el poder adquisitivo de la ciudadanía.

Para que sea posible, el ejecutivo promoverá otra vez una modificación de la ley de medidas temporales para hacer frente al incremento de los precios de los hidrocarburos que permitirá habilitar devoluciones parciales del impuesto especial sobre los hidrocarburos vendidos durante los próximos tres meses.

Lladós ha reiterado que el conjunto de actuaciones tiene carácter temporal y que se continuará haciendo un seguimiento permanente de la evolución de los precios de los carburantes para decidir cómo proceder.

El ministro ha reconocido que se está pendiente de lo que hace España en este ámbito, pero que no hay voluntad de actuar de forma "mimética", sino que se adaptarán en función de los productos y los márgenes que se tienen.