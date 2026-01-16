Andorra Business y AR+I lanzan un mapa interactivo con las empresas innovadoras del país

Imagen del mapa interactivo donde encontrar empresas innovadoras. - ANDORRA BUSINESS
El objetivo es poner en valor el talento local y reforzar la visibilidad de los negocios
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)
Andorra Business y Andorra Recerca+Innovació (AR+I) han trabajado conjuntamente con un mapa interactivo con las empresas innovadoras del país que ya se puede consultar.
Según se ha informado mediante un comunicado este viernes, dicha herramienta digital permite visualizar el ecosistema empresarial relevante en términos de innovación del país que aportan nuevos modelos de negocio de alto valor añadido.
La plataforma recoge las empresas clasificadas según su medida, parroquia (municipio) y por sector de actividad, ofreciendo una visión clara, accesible y estructurada de las iniciativas que impulsan la innovación, la competitividad y el crecimiento económico en el Principado.
El proyecto nace con la voluntad de poner en valor el talento local, reforzar la visibilidad de las empresas que apuesta por la innovación y favorecer nuevas conexiones estratégicas entre compañías, inversores e instituciones.
La nota de prensa explica que, además, se trata de un recurso "vivo" en el que se irán añadiendo más empresas ya identificadas y en constante actualización.
HERRAMIENTA PARTICIPATIVA
Por este motivo, cualquier empresa innovadora que aún no se aparezca en el mapa y quiera formar parte de él puede ponerse en contacto tanto con Andorra Business como con AR+I para que puedan añadirlo.
El objetivo es incorporar todas las iniciativas que contribuyen a consolidar Andorra como un territorio cada vez "más competitivo" y orientado al futuro.