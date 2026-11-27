El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat Jaume Duch - GENERALITAT DE CATALUNYA

La nueva estructura reforzará la coordinación entre las tres administraciones

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

El gobierno de la Generalitat de Catalunya ha iniciado los trámites para constituir una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) junto con Andorra y Occitania.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado este viernes, se trata de una herramienta destinada a reforzar la cooperación entre los tres territorios y a dar respuesta a los retos comunes del espacio pirenaico.

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha presentado este viernes en Solsona este proyecto estratégico que adopta la forma de un instrumento jurídico de la Unión Europea.

Duch ha subrayado que la AECT permitirá establecer una agenda compartida y articular respuestas coordinadas a las necesidades de los tres territorios, consiguiendo "mejorar la relación entre los tres territorios".

Entre los principales desafíos que afronta la alta montaña destacan la movilidad y la conectividad, los desequilibrios demográficos, la diversificación de la actividad económica y los efectos del cambio climático.

La semana pasada, el Ejecutivo catalán ya aprobó el acuerdo de inicio de la tramitación de la AECT, el primer paso para constituir formalmente dicha entidad.

La futura agrupación permitirá impulsar proyectos conjuntos, reforzar la coordinación institucional y acceder con más facilidad a financiación europea.

ACCESO A FONDOS

Duch también ha destacado que este tipo de entidad europea permite tener un acceso "mucho más fácil" a fondos europeos en muchos temas que tienen relación con el medio ambiente, las energías renovables, las infraestructuras y la posibilidad de completar la red de transportes.

Igualmente, se indica que los tres territorios comparten un importante patrimonio natural, cultural y lingüístico, así como un gran potencial de desarrollo económico y territorial, que se verá reforzado a través de una cooperación más estrecha.

Actualmente existen unas 90 agrupaciones territoriales en Europa, entre las cuales destacan el Hospital de Cerdanya o la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo.