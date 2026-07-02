Andorra y Chipre acuerdan potenciar la cooperación en educación, juventud y transportes

Los ministros Kombos y Tor durante la firma del protocolo - GOBIERNO DE ANDORRA

Los dos países han firmado un protocolo de entendimiento

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)

Los ministros de Asuntos Exteriores de Andorra y Chipre, Imma Tor y Constantinos Kombos, han firmado este jueves un protocolo de entendimiento para desarrollar proyectos de cooperación en materia de educación, juventud y deportes.

La firma se ha producido durante la visita oficial en Andorra del ministro chipriota, coincidiendo que el final de la presidencia de turno del Consejo de la UE por parte de Chipre, que ha tenido el acuerdo de asociación entre Andorra y la UE como una prioridad, informa el Gobierno en un comunicado.

Tor ha avanzado que el protocolo prevé el intercambio y estancias formativas entre los dos países, entre profesionales, organismos e instituciones en los ámbitos considerados, y a la vez, se prevé desarrollar el protocolo general firmado en 2024 en el ámbito cultural, así como en las vertientes comercial y económica.

Kombos también se ha reunido con el jefe de Gobierno, Xavier Espot, quien le ha expresado el agradecimiento del Principado por haber mantenido el acuerdo de asociación en la agenda del Consejo de la UE y defender su importancia política, cumpliendo el compromiso adquirido por Chipre.

El ministro chipriota ha explicado que durante la presidencia de turno del Consejo de la UE siempre se ha querido poner encima de la mesa el acuerdo de asociación y ha resaltado que hasta los últimos días Chipre ha intentado resolver todos los obstáculos para conseguir el consenso de todos los miembros y permitir la aprobación del acuerdo.

DEFIENDE LAS OPORTUNIDADES DE LA UE

También ha detallado que, aunque Chipre es un país pequeño, ha sabido aprovechar todas las ventajas que ofrece pertenecer a la UE, asegurando que da "muchas" oportunidades a los países interesados a asociarse.

Finalmente, se ha mostrado esperanzado que durante la presidencia de turno de Irlanda pueda conseguirse el consenso para aprobar el acuerdo de asociación.