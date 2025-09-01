Andorra cierra el primer semestre de 2025 con una tasa de paro del 0,9%

Operarios de la construcción trabajando en Andorra la Vella - MERITXELL PRAT - EUROPA PRESS

La cifra se sitúa en "mínimos históricos"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)

Andorra ha cerrado el primer semestre de 2025 con una tasa de paro del 0,9% y contabiliza 518 personas de entre 15 y 74 años desempleadas, una cifra que se sitúa en "mínimos históricos".

Los datos los ha hecho públicos este lunes el departamento de Estadística con la publicación de los resultados de la encuesta de fuerzas del trabajo, que indica un descenso de 0,5 puntos en términos anuales y se mantiene estable trimestralmente.

Por sexos, la tasa es más alta en el caso de los hombres (1%) que en el de las mujeres (0,9%), si bien en el caso de ellos se ha reducido en un punto en el último año, aunque sube 0,5 puntos trimestralmente, mientras que en el caso de las mujeres ha crecido 0,2 puntos anualmente y ha bajado 0,4 puntos en términos trimestrales.

Por grupos de edad, la tasa más alta la registra la población de entre 15 y 24 años (8,2%), seguida de las personas de entre 55 y 64 años (1%) y, finalmente, se sitúa el colectivo de 25 a 54 años (0,6%).

INFERIOR A LA UE

En relación a los países vecinos, la tasa se sitúa por debajo tanto de España (10,3%) y Francia (6,6%) como del global registrado en la Unión Europea (5,8%).

La publicación de Estadística también incluye la tasa de ocupación estimada del segundo trimestre de 2025, que se sitúa en el 81,7% de la población de entre 15 y 64 años, una ratio que supone una disminución de 1,3 puntos respecto al año 2024.

Por otro lado, la población asalariada estimada es de 43.420 personas, o lo que es lo mismo, el 82,5% de la población ocupada de entre 15 y 64 años, una ratio que se incrementa en 0,9 puntos respecto al segundo trimestre de 2024.

Finalmente, la tasa de inactividad se situó en el 17,5% de la población de entre 15 y 64 años, que representa a 11.288 personas, y supone un incremento de 1,8 puntos en términos anuales.