Andorra confía en que el dosier sobre el acuerdo con la UE se desbloquee en las próximas semanas

Un instante de la reunión del Pacto de Estado para el acuerdo con la UE. - SFGA/CESTEVE

Espot no descarta impulsar acciones ante las instituciones europeas si no hay avances pronto

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha explicado este miércoles que se confía en que el dosier sobre el acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) pueda desbloquearse en las próximas semanas.

Espot lo ha dicho en declaraciones posteriores a la reunión del Pacto de Estado para el acuerdo de asociación que se ha celebrado esta tarde y en la que se ha informado de que las discusiones bilaterales entre Bulgaria y San Marino, que hasta ahora impedían la aprobación del texto, habrían avanzado sensiblemente, informa el Gobierno en un comunicado.

El jefe de Gobierno ha detallado que las condiciones que planteaba Bulgaria para levantar la reserva, "como mínimo en parte", se han cumplido, por lo que el dosier podría desbloquearse en las próximas reuniones del comité de representantes (Coreper).

Así, el Pacto de Estado mantiene un "optimismo prudente" sobre la resolución del dosier, aunque Espot también ha afirmado que si no hay avances pronto se impulsarán acciones más proactivas ante las instituciones europeas.

Por otra parte, la reunión del Pacto de Estado ha servido para dar el visto bueno a la propuesta de Reglamento del referéndum consultivo que está previsto aprobar en un consejo de ministros a finales de este mes de julio.

El jefe del ejecutivo ha señalado que este paso es "una buena muestra del compromiso firme" de celebrar un referéndum, en el momento en que el Gobierno se ha comprometido a hacerlo: una vez el Parlamento Europeo haya ratificado el acuerdo de asociación.

Los miembros del Pacto de Estado también han coincidido en la importancia de disponer, con antelación suficiente, de un marco claro y conocido por todos los actores, con independencia del calendario concreto de la consulta.