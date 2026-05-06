Andorra destina 30.000 euros a subvenciones para prevenir daños de fauna en peligro de extinción

El ministro de Medio Ambiente y portavoz, Guillem Casal. - GOVERN ANDORRANO

El Gobierno andorrano también compra 5.000 vacunas contra la lengua azul

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS)

El ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería de Andorra ha abierto una convocatoria de ayudas directas con una partida económica de 30.000 euros para prevenir daños causados por fauna en peligro de extinción.

La medida, anunciada por el ministro de Medio Ambiente y portavoz, Guillem Casal, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, busca acompañar al sector primario para que pueda implementar acciones preventivas en las explotaciones ganaderas, agrarias y apícolas.

Según Casal, la acción supone "un paso más" que se suma a la aprobación del reglamento para la compensación de los daños de fauna salvaje que está en vigor desde 2024 y que permite dar más seguridad al sector, por ejemplo, ante la presencia del oso pardo.

La convocatoria se abrirá formalmente el 13 de mayo cuando se publique en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA) y las acciones subvencionables incluyen la instalación de vallas y sistemas de protección perimetral; instalación de elementos de control, protección y gestión del ganado, y adquisición de sistemas de monitorización, entre otros.

La subvención puede financiar hasta el 80% del gasto subvencionable debidamente justificado y aceptado con un máximo de 3.000 euros.

Por otra parte, el Gobierno también ha anunciado la compra de 5.000 vacunas por un importe de 11.187 euros para inmunizar la cabaña bovina y ovina contra el virus de la Fiebre Catarral Ovina, conocida como la enfermedad de la lengua azul.

La pauta de vacunación prevé la administración de una dosis a todos los animales de especie ovina a partir de un mes de edad, de dos dosis a todos los animales de la especie bovina a partir de dos meses de edad y de una única dosis de recuerdo a los animales ya vacunados.