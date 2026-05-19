Andorra destinó 4,4 millones en ayudas al alquiler en 2025, casi un 21% más que en 2024

La ministra Trini Marín durante la rueda de prensa. - SFGA
La ministra de Asuntos Sociales, Trini Marin, hace balance del ejercicio pasado
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)
El ministerio de Asuntos Sociales del Gobierno de Andorra otorgó un total de 4.388.842,68 euros en ayudas al alquiler en 2025, un 20,69% menos que en 2024.
Lo ha explicado la ministra de Asuntos Sociales, Trini Marín, en la rueda prensa de balance de actividad del ministerio que ha hecho este martes, según ha informado el Gobierno en un comunicado de prensa.
Marín ha asegurado que se vive "un momento de transición" porque 2025 ha sido el primer año en que las familias han podido acceder al parque publico de vivienda a precio asequible, lo que ha permitido que en casi cien casos no haya sido necesario mantener la ayuda al alquiler.
Por otra parte y en relación con las ayudas económicas ocasionales, dirigidas a personas o familias para financiar los gastos derivados de la atención a necesidades puntuales, el año pasado se otorgaron 2.981.
Concretamente, se han beneficiado 728 hogares (un 3,7% menos que en 2024) y supusieron un gasto de 3,69 millones de euros, un 5,5% más que en 2024.
En cuanto a la prestación familiar por hijo a cargo, se han liquidado poco más de 1,3 millones de euros en 2025, mientras que se han dado 198.182,05 euros en concepto de prestación por desocupación voluntaria.
Finalmente, se ha detallado que el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) ha atendido 167 usuarios, de los cuales 96 eran nuevos, y 42 han recibido prestación económica para hacer frente al servicio, ya sea totalmente o parcialmente, por un importe de 24.687,49 euros.