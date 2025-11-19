Andorra empezará las Andbank GSeries 2025-2026 el 21 de diciembre y nace la categoría Rally3

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)

Andorra empezará las Andbank GSeries 2025-2026 el 21 de diciembre en las instalaciones del Circuit Andorra - Pas de la Casa, "el trazado permanente más alto de Europa", con pilotos de diferentes países, informan los organizadores este miércoles en un comunicado.

A principios de 2026 se harán la G2 y la G3 de forma consecutiva el 10 y 17 de enero respectivamente; la G4 está prevista para el 31 de enero; y el 15 de febrero es la fecha de reserva escogida por la organización en caso de que surja algún acontecimiento excepcional.

Una de las novedades es la creación de la categoría Rally3, en que podrán participar los modelos construidos por Renault y Ford.

Los organizadores destacan que "estos coches se han consolidado como una pieza clave en la pirámide" que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha elaborado para la modalidad de rallies, ya que son los primeros que incorporan tracción total y los únicos que se emplean en el Junior World Rally Championship (JWRC).

En el apartado Side by Side, uno de los más accesibles, ya están completadas las plazas disponibles; dentro de Kartcross, esta vez se admitirán los vehículos de propulsión de todos los fabricantes; y en Giand, los prototipos 4x4 preparados por PCR Sport repetirán como protagonistas y esta vez tendrán una nueva caja de cambios.

PARTICIPANTES

Entre los participantes ya inscritos destacan David Méat, campeón de Europa de Kartcross; Jean-Philippe Dayraut, múltiple campeón del Trophée Andros; Dani Solà, campeón del JWRC en 2002, y entre los pilotos andorranos estarán Raül Ferré, Marc Solsona, Erik Faura y Albert Llovera.

El director de Circuit de Andorra - Pas de la Casa, Àlex Bercianos, ha explicado que las inscripciones van a muy buen ritmo y que han definido el calendario buscando "la época del invierno con menos sol con la intención de disfrutar de las mejores condiciones de pista posibles" como en la pasada edición.

Maria Suárez (Andbank) ha dicho que esta competición se ha consolidado "como el evento de conducción sobre hielo más importante del sur de Europa".