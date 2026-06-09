Andorra entrega el 9 Premio Internacional Calvó Armengol al profesor Johannes Stroebel

Momento de la entrega del premio Calvó Armengol. - SFGA / CESTEVE

Espot destaca que el premiado ofrece "una nueva mirada" sobre la economía

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 9 (EUROPA PRESS).

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha entregado este martes el 9 Premio Internacional Calvó Armengol al profesor de Economía Johannes Stroebel, informa el ejecutivo en un comunicado.

En su discurso, Espot, ha afirmado que el galardón simboliza "la excelencia científica" y el compromiso con el conocimiento al servicio de la sociedad.

Además, ha puesto en valor la investigación del profesor, que ofrece "una nueva mirada" sobre la economía, ya que evidencia que detrás de los modelos económicos existen redes de relaciones humanas que condicionan las decisiones individuales y colectivas.

En este sentido, ha remarcado que entender dichas interconexiones es clave para construir sociedades más cohesionadas, resilientes y prósperas en un mundo cada vez más globalizado.

Igualmente, Espot ha destacado el papel del premio como puente entre Andorra y la comunidad científica internacional, y ha reafirmado el compromiso del país con la investigación, el conocimiento y la cooperación internacional.

STROEBEL

Stroebel es profesor de Finanzas en la Stern School of Business de la New York University y ha sido galardonado por sus contribuciones pioneras a la comprensión de cómo las conexiones sociales, las creencias y las interacciones humanas influyen en los resultados económicos y financieros.

El Premio Calvó Armengol en economía se creó en memoria de Antoni Calvó Armengol, andorrano y profesor de la Universitat Autónoma de Barcelona y la BSE, que murió en 2007, y se entrega cada dos años a un economista o científico social menor de 40 años por sus contribuciones a la comprensión de la estructura de la sociedad y sus implicaciones en la economía.