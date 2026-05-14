Andorra y España firman un protocolo para impulsar la transformación digital

Rossell y López firmando el protocolo - GOBIERNO DE ESPAÑA

Rossell asiste a la I Trobada Internacional de Drets Digitals en Barcelona

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 14 (EUROPA PRESS).

El ministro de Función Pública y Transformación Digital de Andorra, Marc Rossell, y su homólogo español, Óscar López, han formalizado la firma del protocolo de entendimiento en materia de transformación digital que ambos gobiernos sellaron el pasado mes de febrero.

La firma se ha producido durante la participación del ministro Rossell en la primera edición de la Trobada Internacional de Drets Digitals que se celebra en Barcelona, informa el Gobierno este jueves en un comunicado.

El protocolo permite reforzar la cooperación bilateral en ámbitos como la identidad digital, la inteligencia artificial, la ciberseguridad o el intercambio de buenas prácticas.

El acuerdo se enmarca en la estrategia del Gobierno de tejer alianzas con países de referencia en digitalización, con el objetivo de acelerar la transformación tecnológica y garantizar que se desarrolle con plenas garantías para la ciudadanía.

Rossell ha compartido con el ministro español el proyecto de ley que el ejecutivo entró a trámite parlamentario hace unas semanas y que pretende blindar los derechos de los niños en el entorno digital.

Por su parte, López le ha explicado las distintas iniciativas legislativas que el gobierno español está impulsando para avanzar en la misma línea.

Además del encuentro bilateral, el ministro Rossell también ha participado en varias ponencias para hablar y profundizar sobre la democracia digital y la protección de los niños en el ámbito digital.