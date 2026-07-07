Andorra estrena un nuevo servicio cardiovascular que evitará 400 derivaciones al extranjero

Las autoridades durante la inauguración de la nueva sala de intervencionismo cardiovascular. - SFGA / CESTEVE

La sala de intervencionismo ha supuesto una inversión de 1,1 millones

ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)

Andorra ha inaugurado este martes la nueva sala de intervencionismo cardiovascular del hospital Nostra Senyora de Meritxell que permitirá evitar unas 400 derivaciones de pacientes al extranjero cada año.

Según informa el Gobierno en un comunicado, el nuevo servicio supone avanzar en la modernización del sistema sanitario andorrano y en la ampliación de las prestaciones asistenciales que se pueden ofrecer en el país.

Durante el acto, el jefe de Gobierno andorrano, Xavier Espot, ha remarcado que la actuación refuerza "la calidad y sostenibilidad" del sistema sanitario andorrano y contribuye a avanzar hacia un modelo asistencial que pone al paciente en el centro de la atención.

La sala permitirá que los pacientes puedan someterse a intervenciones cardiovasculares básicas y programadas, de la mano de un equipo de especialistas liderados por los doctores Brugada y Carballo, sin desplazarse al extranjero como sucedía hasta ahora.

Entre las técnicas que podrán realizarse está la implantación de marcapasos o la colocación de stents intracoronarios simples, mientras que las intervenciones más complejas o urgentes continuarán derivándose a los hospitales de referencia.

Durante los primeros 15 días de funcionamiento del nuevo servicio ya se ha atendido a 17 pacientes, informa el Ejecutivo andorrano.

Para hacer posible el proyecto, el Gobierno ha destinado una inversión global de 1,1 millones de euros, a través del presupuesto del Ministerio de Territorio y Urbanismo, que ha incluido las obras de adecuación de los espacios, el refuerzo estructural necesario para la nueva tecnología y la incorporación del conjunto de instalaciones requeridas para su funcionamiento.

MÁS PERSONAL

Por su parte, el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria (SAAS), ha incorporado 5 nuevos profesionales sanitarios para dar respuesta a las necesidades asistenciales derivadas de la puesta en marcha de la sala.

Estas nuevas instalaciones también darán salida a otras intervenciones de ámbitos diferentes al cardiovascular, como es el caso de algunas cirugías vasculares que ya se llevaban a cabo en el hospital.

La nueva sala ocupa una superficie total de 239 metros cuadrados y ha sido diseñada para garantizar un circuito asistencial "eficiente, seguro y confortable" tanto para los pacientes como para los profesionales.

Dispone de una sala de intervencionismo equipada con tecnología especializada para procedimientos cardiovasculares, así como un área de reanimación de 57 metros cuadrados con capacidad para atender simultáneamente a 4 pacientes.