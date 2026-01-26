Andorra estrenará en febrero 'Connecta', un salón de orientación educativa para estudiantes

Ladislau Baró y Mònica Bonell durante la rueda de prensa del salón 'Connecta' - GOBIERNO DE ANDORRA

Participarán más de 80 entidades educativas y profesionales del Principado, España y Francia

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

El Centro de Congresos de Andorra la Vella acogerá los días 26 y 27 de febrero la primera edición de 'Connecta', el nuevo salón de orientación educativa para estudiantes del Principado.

El salón está organizado por el ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, a través del Área de promoción de la juventud y el voluntariado, y cuenta con la colaboración del ministerio de Relaciones Institucionales, Educación y Universidades, informa el Gobierno en un comunicado.

Según la ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Mònica Bonell, el evento representa una "oportunidad única" para conocer de primera mano las opciones educativas y laborales disponibles, y para reforzar el proceso de orientación y acompañamiento de los jóvenes del país.

Por su parte, el ministro de Educación y Universidades, Ladislau Baró, ha explicado que el salón "complementa" la feria de la enseñanza organizada por la Embajada de Francia, la única que se celebraba hasta ahora en el Principado.

El evento contará con la participación de cerca de 2.000 alumnos de cuarto de segunda enseñanza (secundaria), bachillerato y formación profesional de todos los sistemas educativos presentes en el país y además el salón se abrirá a la población en general.

87 EXPOSITORES

El salón ofrece un programa completo de charlas, actividades y estands informativos, con la participación de 87 expositores educativos, universitarios, recursos juveniles, colegios profesionales y entidades de formación profesional de Andorra, España y Francia.

'Connecta' se enmarca en las directrices del Plan Nacional de la Juventud, que apuesta por alinear la oferta formativa con las necesidades profesionales del país y asegurar un acompañamiento efectivo a los jóvenes en momentos claves de decisión.